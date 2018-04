Celstraffen voor witwassen bitcoins

Zes mannen zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor het witwassen van bitcoins, meldt de NOS. De transacties liepen uiteen van bedragen tussen 100.000 en 10 miljoen euro. De straffen variëren van een tot drie jaar cel.

De zaak draaide om drie handelaren en drie van hun klanten. De handelaren zetten bitcoins via via om in grote bedragen contant geld,waarbij ze het spoor van de bitcointransacties wisten. De handelaren controleerden niet waar de bitcoins vandaan kwamen en vroegen een ongewoon hoge commissie van 10 procent. Volgens de rechter moeten de bitcoins afkomstig zijn geweest van misdrijven.

Bron: NOS