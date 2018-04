Geen goedmakertje voor commissarissen gecrasht Steinhoff

Steinhoff gaat zijn commissarissen bij nader inzien toch geen extraatje geven voor het extra werk dat zij in de in crisis verkerende woonwinkelketen steken. Het bedrijf heeft het voorstel voor een douceurtje van de agenda van de jaarvergadering gehaald nadat aandeelhouders boos hadden gereageerd, meldt het FD.

De Zuid-Afrikaanse winkelketen, die statutair in Amsterdam is gevestigd, staat op omvallen als gevolg van het boekhoudschandaal dat eind vorig jaar is uitgebroken. Het beursaandeel kwam in vrije val en een groot deel van de top vertrok.

Aanwezigheid

De noodsituatie bij Steinhoff, na Ikea het grootste woonconcern van de wereld, legt veel beslag op de tijd van de commissarissen. In sommige gevallen overleggen ze elke week op dagelijkse basis, meldt Seinhoff in een persbericht. Er waren de afgelopen vijf maanden 69 vergaderingen waar de aanwezigheid van de commissarissen nodig was, tegenover gewoonlijk hooguit 11 per jaar. Los van onkosten worden toezichthouders daar niet voor beloond; zij krijgen gewoonlijk alleen een vast salaris.

Verkeerde keelgat

Steinhoff stelde voor om Steve Booysen, hoofd van het interne auditcomité, eenmalig een betaling van €200.000 te doen. Toezichthouders Heather Sonn en Johan van Zyl zouden respectievelijk twee en een ton kunnen bijschrijven. Andere commissarissen zouden €40.000 krijgen. Dat schoot hevig in het verkeerde keelgat bij aandeelhouders, die de waarde van hun gezamenlijke belegging de afgelopen maanden hebben zien verdampen. Woensdag vernamen ze dat het Europese vastgoed van het bedrijf de helft minder waard blijkt dan gedacht. Op verzoek van de commissarissen zelf is het voorstel van de agenda van de jaarvergadering van over twee weken gehaald.