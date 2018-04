Onzekerheid over FIOD-onderzoek bij scheepsbouwer Damen

Bij scheepsbouwer Damen Shipyards is nog altijd weinig duidelijk over het lopende corruptieonderzoek door de FIOD, schrijft het bedrijf in het deze week bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. De fiscale opsporingsdienst viel op 13 januari vorig jaar binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem. Ook huisaccountant EY wijst in de goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2017 op onduidelijkheid over de ‘focus en de duur’ van het onderzoek.

Damen werd naar eigen zeggen bij de inval niet schriftelijk geïnformeerd over het doel van de actie. Het Functioneel Parket meldde kort na de inval dat het om een onderzoek naar corruptie in het buitenland gaat. De grootste scheepsbouwer van Nederland gaat er vooralsnog vanuit dat het zelf geen blaam treft, meldt het FD.

EY

EY verwijst naar een passage in het jaarverslag van Damen over ‘compliance risks’ bij inschakeling van intermediairs en lokale agenten in het contact met buitenlandse klanten. De tussenpersonen verlenen diensten waarvoor een percentage van de contractsom wordt ontvangen en/of een lumpsum. Damen zegt geen direct inzicht of controle te hebben over de aanwending van die middelen.

Bron: FD