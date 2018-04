SnelStart en Outlook realiseren koppeling

Ondernemers ontvangen facturen via allerlei kanalen, zoals de post, online portalomgevingen en e-mail. Gemakkelijke en snelle verwerking van deze facturen in de eigen boekhouding van groot belang. Om via e-mail verstuurde facturen snel te kunnen verwerken, ontwikkelde SnelStart een unieke koppeling tussen online administraties en Outlook.

Via de Outlook add-in ‘SnelStart voor e-mail’ is het mogelijk om met één klik op de knop facturen in UBL-formaat in te lezen. Facturen in PDF-formaat worden met één muisklik als onverwerkte inkoop in de boekhoudsoftware geplaatst. SnelStart voor e-mail biedt gebruikers dus een extra mogelijkheid (naast de app en diverse partneroplossingen) om facturen digitaal te verwerken. In Outlook worden de klant- en leveranciersgegevens uit SnelStart getoond, op basis van het gebruikte e-mailadres. In één oogopslag is duidelijk of een relatie openstaand saldo heeft. Bij elke relatie is te zien wanneer de laatste factuur is verstuurd of ontvangen en wat het totaalbedrag van deze factuur is.

SnelStart voor e-mail is eenvoudig te installeren via snelstart.nl/outlook.