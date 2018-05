Eerder betaald, maar minder zicht op kredietwaardheid

Volgens een gezamenlijk trendrapport van Atradius en Evofenedex naar betaling van Nederlandse exporteurs door buitenlandse afnemers, maakt het wat snelheid betreft niet uit hoe ze factureren. Inmiddels factureren vier op vijf van de Nederlandse exporteurs digitaal. Volgens hen is Nederland verder met e-facturatie dan het buitenland.

De toekomst van e-facturatie, waarbij er een directe verbinding is tussen boekhoudpakketten onderling en er in feite geen menselijke interventie meer is, zal volgens Tom Kaars Sijpesteijn, Algemeen Directeur van Atradius Nederland echter wél de nodige gevolgen hebben. ‘Het positieve aan deze wijze van factureren is dat bedragen via automatisch incasso worden afgeschreven en dus altijd op tijd worden betaald. Voor een soepele gang van zakendoen is dat absoluut toe te juichen. Maar met het automatisch betaald worden van je facturen, mis je als ondernemer wel een belangrijk waarschuwingssignaal en is de kans groter dat je plotseling met het faillissement van een afnemer te maken krijgt. Nu kan je als een afnemer zijn facturen langzamer betaalt tijdig inspelen op het feit dat hij mogelijk in financiële problemen verkeert. Een goede check op de financiële kredietwaardigheid van je afnemer wordt dus belangrijker, net als – juist in de digitale wereld – het persoonlijk in contact blijven met je zakenpartner.’