Internetplatforms vreten marktaandeel uitzenders en payrollers weg

De Deliveroos en de Ubers zullen de komende jaren flink marktaandeel afsnoepen van uitzendbedrijven en payrollers. Dat schrijft het economisch bureau van ING in een nieuw brancherapport.

Dergelijke internetplatforms laten geen intermediairs meer door de (digitale) kaartenbakken gaan, maar automatiseren werving en selectie met algoritmen. Ook nemen ze administratieve taken als planning, urenregistratie en facturatie over. Hierdoor kunnen ze op termijn waarschijnlijk goedkoper en sneller opereren dan de huidige spelers. Schoonmakers, keukenhulpen of callcentermedewerkers zijn volgens het rapport prima via platforms te organiseren, zoals ADIA en Hired.com. Dit geldt ook voor specialistische beroepen, zoals vormgevers en docenten.

Arbeidsregelgeving

Allerlei bedrijfsmodellen voor online diensten, zoals vacaturewebsites en sociale netwerken, maken de tussenkomst van de ‘traditionele’ flexbranche nu al minder vaak nodig. ING schat in dat in ieder geval 20 procent van de markt van de ‘traditionele’ flexbranche naar de platforms zal verschuiven, maar het zou ook zomaar eens 70 % kunnen worden. Dat hangt ervan af in hoeverre de grote uitzendbureaus er in slagen om zelf goede platforms te ontwikkelen. Met hun kennis van arbeidsregelgeving liggen ze wel een paar neuslengtes voor. De techspelers hebben wat betreft technologie echter betere kaarten in handen. Ook hebben ze vaak een wereldwijd netwerk en capaciteit om op te schalen.