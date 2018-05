Hof: facturen voor extra werk zonder resultaat hoeven niet betaald

Alfa Accountants heeft aan een klant ten onrechte voor € 4.700 aan kosten in rekening gebracht, zo heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld. De klant, een eenmanszaak, was niet op de hoogte gesteld van de extra facturen en bovendien waren de werkzaamheden niet afgerond.

Alfa had met de eenmanszaak afgesproken de aangifte inkomstenbelasting 2015 op te stellen, inclusief de daarbij behorende fiscale opstellingen. Daarnaast zou de administratie worden verwerkt en zouden desgevraagd adviezen worden gegeven. Het opstellen van de jaarrekening viel buiten de opdracht. Voor de werkzaamheden is mondeling een maximale honorering van € 3.500 afgesproken.

Extra facturen

De klant betaalt tweemaal een factuur, in totaal voor een bedrag van ruim € 3.300. Twee andere facturen (mede voor het opstellen van een jaarrekening), voor in totaal ruim € 4.700, blijven onbetaald. De klant stelt dat niet is gemeld dat de kosten hoger zouden uitvallen, terwijl Alfa aangeeft dat door het ontbreken van stukken de jaarrekening 2015 niet kon worden opgemaakt. De kantonrechter beslist in eerste instantie dat de klant € 1.815 moet betalen. Alfa heeft immers werk gedaan dat buiten de normale werkzaamheden valt.

Geen aangifte opgesteld

In hoger beroep legt het hof bij Alfa de bewijslast neer om aan te tonen dat er daadwerkelijk werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is geen uurtarief afgesproken. “Vast staat dat Alfa geen aangifte inkomstenbelasting 2015 met bijbehorende fiscale stukken heeft opgesteld. Appellant heeft onweersproken gesteld dat hij ten tijde van de ontvangst van de factuur van 13 juni 2016, waarbij Alfa nog een bedrag van € 3.119,08 met betrekking tot het boekjaar 2015 in rekening bracht, nog geen enkel resultaat van de werkzaamheden van Alfa had gezien. Dit is voor hem aanleiding geweest de overeenkomst met Alfa tijdens de bespreking van 20 juni 2016 met onmiddellijke ingang op te zeggen.”

Geen waarschuwing

Alfa heeft bijna het dubbele van de afgesproken prijs in rekening gebracht, zonder dat de klant daarvoor gewaarschuwd is, overweegt het hof. Bovendien zijn de werkzaamheden niet voltooid. Omdat de benodigde stukken niet aanwezig waren, blijft onduidelijk hoe Alfa nog in totaal 26,5 uur aan de aangifte inkomstenbelasting 2015 met bijbehorende fiscale opstellingen heeft kunnen besteden, aldus het hof.

Omdat er geen opdracht is gegeven voor werkzaamheden voor boekjaar 2016, komen ook de daarvoor in rekening gebrachte bedragen niet voor vergoeding in aanmerking, “zulks met uitzondering van de bespreking met appellant op 20 juni 2016, nu niet in geschil is dat deze heeft plaatsgehad en betrekking had op de aangifte inkomstenbelasting 2015”. Het hof verklaart het hoger beroep gegrond; de klant moet nog wel € 278 betalen voor het genoemde gesprek.

Lees hier de volledige uitspraak ECLI:NL:GHARL:2018:3607