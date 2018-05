Toezichthouder zet speciaal team op KPMG Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse toezichthouder Independent Regulatory Board for Auditors (Irba) gaat de lokale organisatie van KPMG nauwlettend volgen bij de maatregelen die worden genomen om de interne organisatie op orde te brengen. KPMG Zuid-Afrika ligt – net als een paar andere accountantsbedrijven – al een tijdje onder vuur vanwege een aantal boekhoudschandalen.

“Een paar dolende accountants hebben een ravage aangericht in de branche”, aldus de Irba. Topman Bernard Agulhas vindt het tijd om een lijn te trekken, “zodat de beroepsgroep weer vertrouwen kan terugwinnen”. De huidige crisis is veroorzaakt door het gedrag van enkele accountants en verkeerde beslissingen van enkele bedrijven. “Maar de Irba moet ook proactief handelen en passende maatregelen nemen om die terreinen aan te pakken die zorgen baren of meer regels nodig hebben. De crisis die de onthullingen van de laatste elf maanden hebben veroorzaakt, hebben het vakgebied op de proef gesteld, ook de vele bedrijven die hun klanten integer bedienen.”

Het verbeteren van het imago is echter vooral een taak voor de accountantsbedrijven zelf. “Accountancy krijgt meer media-aandacht dan ooit. Als er iets misgaat, is de publieke belangstelling veel groter dan voorheen. Dat gaat niet veranderen, maar betrokken partijen moeten wel direct met een rationele en afgemeten reactie komen.”

Unieke maatregelen

Onder de in opspraak geraakte auditbedrijven is Nkonki, dat inmiddels vrijwillig in liquidatie is gegaan. Ook KPMG ligt onder vuur vanwege boekhoudschandalen en mag geen controles meer uitvoeren in de publieke sector van Zuid-Afrika. Twee senior partners zijn nalatig geweest bij de controle van de VBS Mutual Bank en zijn inmiddels opgestapt. Eerder was KPMG Zuid-Afrika betrokken bij een corruptieschandaal rondom de familie Gupta. De bank Barclays Africa heeft zich afgelopen week teruggetrokken als klant. KPMG meldt zelf ondertussen maatregelen te treffen om de organisatie weer op orde te brengen. Irba gaat nu met een team controleren of dat ook echt gebeurt. “Een unieke crisis vraagt om unieke maatregelen. Daarom hebben wij de ongebruikelijke stap gezet om een gespecialiseerd team te mobiliseren dat KPMG’s veranderingsstrategie en de interne maatregelen gaat beoordelen.” Het team gaat deze week aan de slag. Irba blijft KPMG doorlopend in de gaten houden.