MKB kennis AVG ‘redelijk voldoende’, maar nu nog doorpakken in de praktijk

9 van de 10 MKB-ondernemers weet dat alleen al het opslaan van persoonsgegevens betekent dat de onderneming persoonsgegevens verwerkt. En dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) meer omvat dan enkel het beveiligen van persoonsgegevens. Maar in de praktijk gaat het nog vaak mis: slechts 20% van de bedrijven geeft aan dat zij een data-lek protocol hebben. Ook heeft slechts 15% privacy awareness trainingen voor het personeel georganiseerd – dé manier om het personeel te instrueren over de risico’s bij de beveiliging en waarborging van persoonsgegevens.

Dat blijkt uit de ‘AVG Zelfkennis en Voorbereidingstest’ die MKB privacy expert TLPC (The Legal Privacy Company) in samenwerking met branche organisaties, waaronder MKB Belangen, Accountancy Vanmorgen, Clean Totaal, Meer Business en lokale MKB partijen zoals de Amstelveens Ondernemersvereniging, in de afgelopen twee weken uitvoerde. MKB-ondernemers deden massaal mee met 2500 deelnemers. In de test werd onderscheid gemaakt tussen kennis en praktijk. Vanaf 25 mei a.s. moeten bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij aan de AVG voldoen.

MKB privacy pilot

Vergelijkbare ervaringen blijken uit een pilot met vier MKB-bedrijven in de afgelopen maanden en een beta-versie van een door TLPC ontwikkeld digitaal privacy portaal dat op 25 mei a.s. live zal gaan.

Gebleken is dat de combinatie van praktische begeleiding door een privacy expert, samen met een digitale tool met de benodigde functionaliteiten om privacy proof te worden en te blijven bij het MKB het beste werkt.

Doorpakken in de praktijk

Mr. Hella Vercammen, directeur TLPC en CIPP/E gecertificeerd privacy jurist legt uit: “Ondanks vele berichten dat het MKB bedrijfsleven niet klaar is voor de AVG en de focus op boetes bij het in gebreke zijn, zien wij een positief beeld. Alhoewel men de zaak complex vindt en tegen de uitvoering aanhikt, begrijpt het MKB heel goed dat ze de AVG en de rol van privacy serieus moeten nemen. Wij zien inmiddels dat bij een belangrijk deel van het MKB de kennis én de wil aanwezig is, maar het schort nog bij het doorpakken in de praktijk. Toch kan een MKB ondernemer met enige hulp en een aantal tools, redelijk snel en tegen relatief geringe kosten privacy verantwoord ondernemen. Daarmee worden uiteindelijk boetes en het mislopen van opdrachten voorkomen, maar men kan hieruit ook een USP creëren. Ook kan dit een rol spelen bij de verkoop van een onderneming”.

Fonville schoonmaakbedrijven

Marcel Mink van Fonville Schoonmaakbedrijven BV: “Wij waren met dit voor ons belangrijke onderwerp bezig omdat we met 1800 mensen werken en dus veel persoonsgegevens hebben. De combinatie van een privacy masterclass, een nulmeting en een speciaal software tool van TLPC hebben ons daarbij heel goed geholpen. We hebben hierdoor zelf de benodigde documentatie kunnen opstellen en het is met één privacy dashboard veel overzichtelijker geworden. De implementatie en het management van de AVG is daarmee een stuk duidelijker en behapbaar geworden.”

‘Lichte onvoldoende’

Uit de AVG test bleek verder dat kennisvragen bij 64% van de deelnemers een voldoende opleverde, maar dat bij praktijkvragen laag werd gescoord (30%). Hier valt uit op te maken dat MKB-ondernemers wel over kennis van de AVG beschikken, maar dat men met de toepassing in de praktijk minder ver is. De gemiddelde score was een ‘lichte onvoldoende’. Bij de kennisvragen bleek dat, naast de eerder genoemde positieve resultaten, vooral de ‘meldplicht datalekken’ het slechtst scorende onderwerp. Dat is opvallend omdat de meldplicht datalekken al op 1 januari 2016 is ingegaan. Wat in de praktijk beter gaat is het uitvoeren van een data-inventarisatie waarmee inzicht wordt verschaft in welke persoonsgegevens de onderneming verwerkt, op welke wijze en of dat ook rechtmatig is. Ook bleek de instructie over hoe om te gaan met de veiligheid van persoonsgegevens van anderen op de werkplek redelijk op orde te zijn via bijvoorbeeld clean desk policies.

Invoering AVG

Vanaf 25 mei 2018 dient het bedrijfsleven, waaronder het MKB, te voldoen aan de Europese privacy wetgeving via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op naleving van de AVG wordt toegezien door toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onder de nieuwe regelgeving heeft de burger altijd het recht te weten wie welke gegevens van hem bewaart en wat daarmee gebeurt. Bedrijven en organisaties mogen alleen nog persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken voor een vastgesteld doel en met de juiste wettelijke grondslag. De data zijn niet voor andere zaken te gebruiken en mogen niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Bovendien moeten bedrijven de gegevens goed beschermen.

The Legal Privacy Company

The Legal Privacy Company (TLPC) in Amstelveen is een Europees gecertificeerd privacy expert kantoor gericht op het ‘privacy proof’ maken van het Nederlandse MKB. TLPC – en haar team van privacy juristen en consultants – wil met de juiste juridische privacy producten en oplossingen, zoals haar privacy portaal (theprivacyportal.com) ervoor zorgen dat MKB ondernemingen kunnen voldoen aan de complexe privacy wetgeving en privacy verantwoord kunnen ondernemen. Het kantoor is in 2003 opgericht om als juridische afdeling te fungeren voor MKB-ondernemingen (zonder eigen juristen) en dat praktisch en betaalbaar te maken.