SRA maakt praktijkhandreiking over cryptomunten

De SRA heeft voor de leden een praktijkhandreiking gemaakt waarin diverse aspecten van cryptocurrency worden belicht.

Aanleiding voor de nieuwe handreiking is dat de handel in bitcoins en andere cryptomunten een hoge vlucht heeft genomen. “Daarbij is door menigeen flinke winst gerealiseerd, soms op papier en soms daadwerkelijk. Mede gelet op de grote koersschommelingen komt de vraag op naar de fiscale verwerking van cryptomunten.” Daarnaast is de vraag hoe de resultaten van de crypto-beleggingen in de jaarrekening moeten worden verwerkt.

De praktijkhandreiking legt eerst uit wat cryptocurrency precies is, belicht daarna op hoofdlijnen op de fiscale behandeling van cryptocurrency en gaat tot slot in op verslaggevingsaspecten.

Toezicht zit er bovenop

De handel in cryptomunten wordt door toezichthouders met argusogen gevolgd. Zo is de Britse financiële toezichthouder FCA volgens de Financial Times een onderzoek gestart naar 24 bedrijven die zich bezighouden met cryptovaluta. Ook worden er zeven recente meldingen van klokkenluiders behandeld.

Dat heeft de FCA laten weten in reactie op een informatieverzoek van accountantsbedrijf Moore Stephens. De toezichthouder onderzoek de activiteiten om te beoordelen of die onder FCA-toezicht zouden moeten vallen.

De handel in de virtuele munten kreeg onder meer een impuls door de nieuwe methode van initial coin offerings, een vorm van crowdfunding die investeerders weinig tot geen bescherming biedt. In de Verenigde Staten lopen al enkele fraudezaken rondom deze manier van kapitaalverstrekking, die gevoelig zou zijn voor manipulatie door handelaren.