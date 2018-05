‘KPMG-duo schoot tekort bij controle Boer & Croon’

Twee accountants van KPMG stonden maandag voor de tuchtrechter in Zwolle vanwege het gedeeltelijke faillissement van adviesbureau Boer & Croon in 2014. De twee zouden volgens de curator tekort zijn geschoten bij de controle van de jaarrekeningen van 2011 en 2012, meldt het FD.

De KPMG-accountants namen in 2010 de controle over van EY. Het FD reconstrueerde na het faillissement van Boer & Croon dat het bedrijf in de periode 2003-2013 onterecht steeds hogere goodwill in de boeken opnam. Het ging om zelf gecreëerde – interne – goodwill. Volgens de Nederlandse boekhoudregels mag zulke goodwill helemaal niet in de boeken opgenomen worden. De accountant die in na 2010 het stokje overnam werd maandag bij de Accountantskamer gebrekkige controle verweten. Hij nam volgens advocaat Noor Zetteler klakkeloos een goedkeuring aan een constructie over van EY. Bovendien zou hij de gekozen afschrijvingstermijn voor de goodwill van vijftien jaar niet aan een kritisch onderzoek hebben onderworpen en hebben nagelaten de waardering van de goodwill grondig te testen.

De tweede KPMG-accountant die maandag voor de tuchtrechter stond, controleerde de jaarrekening van 2012. Hij gaf een afkeurende verklaring vanwege de goodwill-post. Wel ging hij akkoord met het uitgangspunt van het bestuur van Boer & Croon dat de continuïteit nog niet in gevaar was en dat werd hem bij de Accountantskamer aangerekend.

De KPMG’ers betoogden dat er onvoldoende reden was om te twijfelen aan de afschrijvingstermijn. Volgens advocaat Femke van der Velden van de twee was de goodwill die Boer & Croon opvoerde tot en met 2011 wel toegestaan binnen de Nederlandse boekhoudregels. Pas daarna ontstond discussie en heeft de accountant, die in 2012 de controle overnam, daar de consequentie uit getrokken met zijn afkeurende verklaring.

