Betalen met ring of horloge slaat aan

Betalen met zogeheten ‘wearables’ slaat aan. Veruit de meeste consumenten die betalen met een ring, horloge of armband, willen hun oude bankpas niet meer terug.

Dat is een eerste conclusie uit een proef met contactloos betalen met wearables bij ABN Amro door een kleine groep klanten, meldt de Telegraaf. De bank deelde begin dit jaar particuliere ringen, horloges of armbanden uit aan 500 particuliere klanten. Slechts 19% van de deelnemers wil na een paar maanden liever de vertrouwde pinpas terug. Met 78% geeft een ruime meerderheid de voorkeur aan het afrekenen met een wearable.

Kleine betalingen

Met name voor kleine betalingen, onder de €25, steken gebruikers liever hun betalingsring- of armband uit, in plaats dat zij de pinpas uit de portemonnee tevoorschijn moeten toveren. De deelnemers rekenden met hun wearable gemiddeld zes betalingen per week een bedrag onder de €25 af. Als verbeterpunt heeft ABN Amro teruggekregen om ook betalingen boven de €25 mogelijk te maken, waarbij dan wel een pincode ingevoerd moet worden op de betaalterminal. ABN Amro wil de testperiode met de groep klanten naar aanleiding van de resultaten te verlengen. Onderzocht wordt of gebruikers realtime inzicht kunnen krijgen van de wearable-betalingen in de app van de bank.