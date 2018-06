De Vries neemt Baukema over

De Vries & Partners Accountants en Adviseurs (Lemmer) neemt per 1 oktober Baukema Accountants in Leeuwarden over.

De Vries heeft een tweede vestiging in Steenwijk en is de afgelopen jaren sterk gegroeid, wat gepaard ging met steeds meer werk. “Hierdoor kwam er geleidelijk steeds meer terecht op ons bordje en dat begon af en toe best te wringen. De vraag is dan: wat ga je doen? Van het begin af aan was het voor ons duidelijk dat wij maximaal twee kantoren wilden, met 10 tot 15 mensen per vestiging. Niet meer. Tegelijkertijd worden de eisen voor accountantskantoren steeds strenger, waardoor er extra specialisten nodig zijn”, aldus De Vries-eigenaren Martin de Vries en Herman Ruiter.

Overname met z’n drieën

Fiscalist Dennis van Marle speelt een centrale rol in de overname. “Dennis werkt als fiscalist op dit moment zowel voor onze klanten als voor klanten van Baukema Accountants. Kantooreigenaar Klaas Baukema (61) had al eerder met hem gesproken over bedrijfsopvolging, en Dennis zag kansen die uitdaging met ons aan te gaan. Na goede gesprekken met Dennis besloten we om het kantoor met ons drieën over te nemen”, aldus De Vries en Ruiter. “Daardoor beschikken we over meer medewerkers en kunnen we nieuwe specialisten aantrekken.”

Uitbreiding personeel

De eerste nieuwe specialist is Martien Pannekoek. Die is per 1 juni aangenomen als kwaliteitsbewaker. Hij gaat zich onder meer bezighouden met de AVG-wetgeving. Vanaf 1 januari volgend jaar gaat de vestiging in Lemmer voor alle klanten de salarisadministratie verzorgen. Er wordt een extra salarisadministrateuraangesteld. Daarnaast komt er ook een eigen fiscaal jurist en mogelijk een systeembeheerder.

Klaas Baukema, de huidige eigenaar van Baukema, blijft de eerste tijd betrokken bij het bedrijf. Hij bouwt zijn werkzaamheden in de komende twee jaren geleidelijk af.