Unit4 gaat samenwerking aan met Capgemini Nederland

Unit4 breidt zijn wereldwijde partnerschap met implementatiepartner Capgemini uit in Nederland. Er wordt gestart met de publieke sector, zoals gemeenten, veiligheidsregio’s en andere overheidsorganisaties, en de hoger onderwijsmarkt. Capgemini heeft inmiddels binnen haar ERP-groep een Center of Excellence van circa vijftien gecertificeerde consultants en projectleiders ingericht om Unit4 Financials en Unit4 Business World te kunnen implementeren. De eerste klanten zijn al succesvol live sinds januari 2018.

Samenwerking

Unit4, wereldwijd leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties, is een aantal jaren geleden in de Benelux op zoek gegaan naar sterke implementatiepartners die complementaire dienstverlening aanbieden binnen specifieke sectoren. Capgemini bleek, als ’s werelds grootste dienstverlener op het gebied van consultancy, technologie en outsourcing, de beste match. “Capgemini heeft de expertise om naast het implementeren van de bedrijfssoftware ook de veranderingen die gepaard gaan met de implementatie te begeleiden, bijvoorbeeld in de vorm van veranderingsmanagement en trainingen voor medewerkers. Ik zie ernaar uit onze samenwerking in de toekomst verder uit te breiden naar andere marktsegmenten”, vertelt Tom Dehouck, Managing Director Benelux Global Solutions, Unit4.

In 2015 zijn de ERP- en bedrijfsapplicaties in de cloud van Unit4 al toegevoegd aan het aanbod van Capgemini’s Business Process Outsourcing (BPO) dienstverlening. Deze BPO-oplossingen helpen ondernemingen om uitdagingen het hoofd te bieden, waardoor er gefocust kan worden op activiteiten van toegevoegde waarde. Unit4 en Capgemini hebben allebei ruime ervaring en kennis op het gebied van software, implementaties en procesmanagement. Mede daarom is het vanzelfsprekend dat deze twee partijen hun samenwerking uitbreiden. “We merken dat we met Unit4 een goede culturele fit hebben. Capgemini streeft altijd naar een ‘collaborative business experience’. Samenwerken met partners en klanten staat centraal. Bij Unit4 vinden we dit terug. Daarbij draagt de samenwerking met Unit4 bij aan onze cloud strategie en is de ‘self driving software’ propositie van Unit4 onderscheidend”, aldus Rob Boomsma, Deputy Practice Manager en Alliance Manager bij Capgemini.