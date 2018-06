VEB beschuldigt Value8 van ‘boekhoudkundige trucs’

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) botst flink met haar eigen voormalige voorzitter en tegenwoordig Value8-topman Peter Paul de Vries. Daarbij draait het om de overschakeling van Value8 in 2017 op IFRS10, waardoor de winst flink steeg.

Door de nieuwe manier van resultaatberekening werden de deelnemingen van Value8 geherwaardeerd en boekte het bedrijf in 2017 een winst van 21,2 miljoen euro, waar het jaar daarvoor nog verlies werd geboekt.

Jubeltoon

De winst is volgens de VEB niet reëel en grotendeels op het conto te schrijven van de herwaarderingen. Volgens de vereniging stelt De Vries de zaken veel mooier voor dan ze zijn en slaat hij een jubeltoon aan. ‘Maar het zijn boekhoudkundige trucs. Je kunt er veel kanttekeningen bij zetten en dat doen wij’, citeert het FD André Jorna van de VEB.

Reactie De Vries

De Vries reageerde volgens het FD deze week gebeten op de beschuldigingen tijdens de jaarvergadering van Value8. ‘Het is geen truc. Wij zijn verplicht het toe te passen. En het waren aandeelhouders – ook de VEB – die zelf hebben gevraagd of we konden overschakelen op IFRS10.’ De volgens de VEB boterzachte herwaardering is wat De Vries betreft wel degelijk reëel en door drie of vier accountants gecheckt.