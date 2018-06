LOA-bestuurders richten innovatieplatform Studioams op

Antoinette Dijkhuizen en Endymion Struijs, beiden bestuurslid van de NBA-ledengroep openbaar accountants (LOA), hebben het platform Studioams opgericht. Zij willen daarmee de vernieuwing van het accountantsberoep een impuls geven zodat het aantrekkelijk blijft voor de jonge generatie. “De toekomst van het beroep is in het geding.”

De aanleiding voor het nieuwe platform is dat veel jonge professionals overwegen om het openbaar accountantsberoep binnen twee jaar te verlaten. “De sterke hiërarchie bij de kantoren maakt vernieuwing lastig en het principe van up-or-out is achterhaald. Beide zorgen voor minder instroom en retentie van talent”, aldus Dijkhuizen. “Onderwijsinstellingen vragen ons om advies en ondersteuning, omdat ze signaleren dat de talentvolle autonoom-denkende student momenteel niet kiest voor een opleiding tot accountant.”

Meer macht bij de leden

Met Studioams willen Dijkhuizen (4you accountancy) en Struijs (Endymion Amsterdam) kleinschalige en impactvolle initiatieven in en om de accountancy samenbrengen. Ze trekken een vergelijking met Holland Fintech. Nieuwe initiatieven moeten ook een plek kunnen krijgen binnen de NBA, vinden ze. “De huidige vernieuwingsagenda laat de NBA voor wat betreft openbare accountants veranderen van een ledenorganisatie naar een belangenbehartiger van marktpartijen, slechts bestaande uit OOB-kantoren en MKB-serviceorganisaties”, stelt Dijkhuizen. “Dit ondermijnt het uitgangspunt van eenheid en verscheidenheid.” De politieke macht moet meer bij de individuele leden en vernieuwers met ondernemerschap liggen, stellen beiden.

Maatschappelijke aansluiting

Diversiteit is ook een belangrijk onderwerp in de accountantswereld, vindt Struijs. “Slechts twintig procent is vrouw. We hebben het vaak over blanke, jonge mannen, die opgegroeid zijn volgens het up-or-out-principe. Deze route is niet meer acceptabel en zorgt voor minder diversiteit. De jonge generatie wil zich bovenal ontwikkelen in een vrije en inspiratievolle organisatie, niet in een sterke hiërarchie.” Juist doordat de beroepsgroep de samenleving niet weerspiegelt, is het moeilijk om maatschappelijke aansluiting te krijgen “en het imago van arrogantie van ons af te schudden”, aldus Dijkhuizen.

