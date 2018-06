Ongeveer 15 % van de Nederlandse boeren is wel eens benaderd door criminelen met de vraag of zij tegen betalingen stallen of loodsen beschikbaar willen stellen. Dat blijk uit het onderzoek ‘De Staat van de boer’ door Trouw.

Politie en Justitie houden er rekening mee dat in het zuiden des lands, met name Brabant, 1 tot 3 op de 5 boeren door criminelen zijn benaderd. Nu de leegstand toeneemt en veel boeren kwakkelen, is de verleiding groot om mee te werken.