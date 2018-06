PvdA: wachttijd pensioenopbouw uitzendkracht schrappen

De wachttijd van zes maanden waarin uitzendkrachten nog geen pensioen opbouwen, moet verdwijnen, vindt de PvdA. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (foto) vraagt woensdag aan minister Koolmees van Sociale Zaken om de wachttijd te schrappen.

Werknemers bouwen doorgaans vanaf het moment dat zij in dienst komen direct pensioen voor later op. Dit geldt niet voor uitzendkrachten, die pas pensioen opbouwen wanneer zij langer dan 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau werken (’26 weken eis’). Omdat zij dan duurder worden, gaan zij er dan ook vaak na het verstrijken van die periode uit. Deze groep van circa 275.000 mensen bouwt volgens oud-vakbondsman Van Dijk structureel te weinig pensioen op. De PvdA en de bonden hopen zo de kloof tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen.

STIPP

De meeste uitzendkrachten die pensioen opbouwen doen dat via StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten), met ruim 300.000 deelnemers een van de grotere pensioenfondsen. De pensioenaanspraken zijn via STIPP zijn in de regel kariger. Werkgevers klagen vooral over de relatief hoge kosten van deze kleine pensioenen.