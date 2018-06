‘Oud-topman Steinhoff profiteerde persoonlijk van boekhoudschandaal’ 

Oud-Steinhoff-topman Markus Jooste heeft persoonlijk geprofiteerd van een gronddeal waar de Zuid-Afrikaanse woonwinkelketen bij betrokken was. Jooste was betrokken bij een complexe serie transacties, waardoor hij zelf baat had bij beslissingen die Steinhoff nam. Daardoor streken hij en enkele zakenpartners tussen 2002 en 2007 honderden miljoenen Zuid-Afrikaanse rand op.

Steinhoff zegt informatie over de malversaties aan de politie te hebben overhandigd. Jooste vertrok in december nadat duidelijk was geworden dat er een enorm boekhoudschandaal was bij de winkelketen. Sindsdien heeft hij zich stil gehouden. Zo weigerde hij tot twee maal toe voor het Zuid-Afrikaanse parlement te verschijnen omdat dat hem zou kunnen schaden als hij zich op zeker moment voor de rechter moet verantwoorden.

Sinds het boekhoudschandaal bij Steinhoff aan het licht is gekomen, is de aandelenkoers ver weggezakt. Het bedrijf verkocht al een aantal dochterondernemingen om de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden.

Ook Deloitte kwam als controlerend accountant onder vuur te liggen. Onlangs werd nog bekend dat de VEB Deloitte voor de rechtbank Rotterdam daagt voor de schade geleden door Steinhoff-aandeelhouders.

