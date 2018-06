‘ING helpt belastingontwijkende Russen’

ING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden te bedienen, schrijft Trouw. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank zegt geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant te willen.

In nieuwe gelekte data van de Panama Papers (in handen van de Süddeutsche Zeitung, die ze via het International Consortium of Investigative Journalists heeft gedeeld met Trouw en FD) staan zeker twee dozijn offshore-bedrijven die rekeningen aanhouden bij de Belgische tak van ING.

De eigenaren van die bedrijven zijn bijna allemaal Russen die hun geld verdienen in de olie- en gaswereld. ING wijst in een reactie tegen de kranten op zijn beleid voor het onderzoeken en monitoren van cliënten. ,,Indien van toepassing worden onze activiteiten op dit gebied geïntensiveerd, wat kan leiden tot het melden van ongebruikelijke transacties bij autoriteiten, het blokkeren van transacties of het beëindigen van de klantrelatie. Dit komt ook in de praktijk voor”, aldus een woordvoerder.

Bron: AFN