Boeren stappen van melkkoeien over op geiten

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen, ruim 178.000 (4 %) minder dan een jaar eerder. Het aantal geiten nam met 12 %, het aantal schapen bleef nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018.

De rundveestapel groeide tussen 2014 en 2016 vooral door het loslaten van de melkquota. Door de sterke toename van het aantal melkkoeien werd het productieplafond voor fosfaat overschreden. In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking getreden. Bedrijven moesten melkvee van de hand doen met het doel om de groei van de veestapel te stoppen. Door de verdere daling in 2018 is het aantal runderen voor het eerst sinds 2013 weer onder de 4 miljoen gekomen.

Meer groei dan verwacht

Dat boeren met een melkveebedrijf overstappen naar de geitenhouderij ziet ook landbouworganisatie LTO. ‘Waar de veestapel normaliter groeit door uitbreiding van geitenboerderijen, zien we nu ook meer nieuwe bedrijven’, zegt Jos Tolboom van LTO Geitenhouderij in de Telegraaf. ‘Toch is een groei van 12% veel groter dan wij hadden verwacht. Wij gingen uit van een geleidelijke groei.’

Dat de geitenhouderij zo populair is, komt enerzijds door de hoge prijs van geitenmelk. Een boer krijgt voor een liter geitenmelk ongeveer zes dubbeltjes, terwijl een liter koeienmelk melkveehouders nog geen 35 cent oplevert. Daarnaast wordt de geitenhouderij aan minder restricties onderworpen.