Klantenwerving voor accountants: zo vindt u nieuwe klanten

Voor veel accountants staat klantenwerving hoog op de prioriteitenlijst. U wilt namelijk niet afhankelijk zijn van slechts een handvol klanten. Bovendien kunnen nieuwe klanten zorgen voor een hogere omzet en winst.

Maar hoe vindt u die nieuwe klanten? En hoe voegt u ze succesvol toe aan uw netwerk? Accountants worstelen wel eens met deze vragen – en met het vinden naar gepaste antwoorden. Zowel een traditionele benadering als een moderne aanpak baten bij een zorgvuldige planning. Ontdek in dit artikel welke aanpak het best werkt voor u, en laat u inspireren door onze tips.

1. Doelgroepanalyse: wie zijn uw klanten?

Voordat u concrete stappen onderneemt en potentiële klanten begint te contacteren, moet u zich eerst bewust zijn van uw doelgroep. Analyseer zowel uw huidige als potentiële klanten; let hierbij niet alleen op demografische en sociografische kwaliteiten (leeftijd, beroep, etc.), maar besteed ook aandacht aan psychografische criteria (persoonlijkheid, levensstijl, etc.).

Stel uzelf directe vragen:

Zijn uw klanten geïnteresseerd in kwaliteit? Of is de prijs van de dienstverlening belangrijker?

Wat doen de leden van uw doelgroep in hun vrije tijd? Waarmee vullen ze hun weekend?

Als uw klanten advies en informatie nodig hebben, vertrouwen zij dan op het internet, of hechten zij meer belang aan de mening van vrienden en familieleden?

Met welke moeilijkheden krijgen ze te maken?

Wat weerhoudt hen ervan om een beslissing te nemen?

Beschouw de psychografische bevindingen als een aanvulling op de demografische informatie. Met deze combinatie kunt u uw doelgroep beter definiëren en zo uw klanten doelgerichter bereiken. Hoe nauwkeuriger u uw doelgroep kunt definiëren, hoe meer u zich zult kunnen onderscheiden van andere accountantskantoren.

2. Cold calling: iets voor u?

Denk goed na over hoe u uw potentiële klanten wilt benaderen; de meeste mensen hebben het meteen door wanneer iemand hen een verkooppraatje wil aansmeren. Bij het eerste gesprek met de klant is het dan ook een goed idee om het kort te houden: wees beleefd maar direct, en probeer in ongeveer één minuut tijd uit te leggen waarom u hem of haar gecontacteerd heeft.

Zoek alleen klanten die waarschijnlijk al geïnteresseerd zijn in uw aanbod. Zorg ervoor dat u daarbij al een concreet voorstel heeft klaarliggen, optimaal aangepast aan de eisen van de nieuwe klant: welke service heeft het bedrijf nodig, en hoe past uw dienstverlening in dat plaatje? Alleen zo kan een succesvolle samenwerking ontstaan en verder groeien.

3. De eerste ontmoeting: waar moet u rekening mee houden?

Het eerste gesprek met een potentiële klant zet de toon voor het verdere verloop van de zakelijke relatie. Als u een transparant overzicht van uw dienstverleningkunt voorleggen, kunt u nog vóór de start van de samenwerking een professioneel vertrouwen opbouwen. Zo weet de klant dat u de geschikte service kunt leveren, en op een correcte manier.

Als u voldoende tijd investeert in het smeden van een persoonlijke en duurzame relatie, dan kan dat loyale klanten opleveren op lange termijn. Hier zijn nog wat meer tips:

Wees sociaal en proactief : neem regelmatig contact op met uw klanten en laat zien dat u er voor hen bent – misschien hebben ze wel al enkele specifieke problemen waarbij u kunt helpen?

: neem regelmatig contact op met uw klanten en laat zien dat u er voor hen bent – misschien hebben ze wel al enkele specifieke problemen waarbij u kunt helpen? Wees beschikbaar : beantwoord een gemiste oproep binnen 3 à 4 uur.

: beantwoord een gemiste oproep binnen 3 à 4 uur. Wees flexibel : afspraken kunnen 3 à 4 dagen op voorhand gemaakt worden.

: afspraken kunnen 3 à 4 dagen op voorhand gemaakt worden. Stel u open voor alternatieve vormen van communicatie, zoals Skype, Messenger of WhatsApp.

4. Laat uw bestaande klanten u doorverwijzen

Eén van de meest efficiënte manieren om nieuwe klanten te overtuigen van de kwaliteit van uw dienstverlening, is uw online aanwezigheid – liefst door middel van lovende recensies. Maak er een gewoonte van om uw klanten naar hun mening en feedback te vragen, en deel deze dan als referentie. U kunt zelf bepalen waar en hoe uw klanten u kunnen beoordelen.

Bij Ageras hebben nieuwe klanten de mogelijkheid om na afloop van de samenwerking een beoordeling in te dienen. Door hun eerlijke mening te geven over de kwaliteit van de dienstverlening, beschikbaarheid, expertise, planning en budget, maken zij het voor andere potentiële klanten gemakkelijker om de knoop door te hakken en een beslissing te maken.

De stem van de klant kan dus erg belangrijk zijn. Probeer het zeker eens uit – u zult ervan versteld staan hoeveel klanten reageren wanneer u hen vraagt om hun mening.

5. Maak een profiel aan op verschillende sociale platformen

Een solide netwerk kan wonderen doen. Dit geldt echter niet alleen voor uw band met uw klanten, die u op hun beurt kunnen aanraden aan vrienden of familieleden. Ook een profilering op sociale media-platformen is van goudwaarde voor uw zichtbaarheid.

Maak een Facebookpagina aan als aanvulling op uw eigen pagina en/of word lid van groepen op LinkedIn. Word ook actief als gastblogger: door op verschillende websites uw kennis en expertise te delen, creëert u een positie van autoriteit. Onderscheidt u door daarbij ook te focussen op uw specialisaties, en niet de gebruikelijke dienstverlening die elke accountant beheerst. Lees hier hoe u gastblogger kunt worden voor Ageras.

Bouw op die manier uw zichtbaarheid en netwerk uit. Iedereen die u op die manier bereikt, kan een potentiële klant zijn.

6. Heeft u nog ruimte over voor nieuwe klanten?

Zoeken naar nieuwe klanten kan, zelfs met de meest doordachte strategie, uiterst tijdrovend zijn. Via het platform van Ageras kunt u eenvoudig maar doeltreffend nieuwe klanten vinden en verwerven. Maak vandaag nog een gratis profiel aan, bekijk alle openstaande opdrachten en bied offertes aan!