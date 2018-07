Aantal faillissementen blijft dalen

In juni zijn opnieuw minder bedrijven failliet verklaard dan de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS.

Er zijn 248 bedrijven failliet verklaard, 11 minder dan in mei. Vergeleken met juni vorig jaar is de daling 17%: toen werden er nog 300 faillissementen uitgesproken. Na de piek van mei 2013 is het aantal uitgesproken faillissementen gedaald, tot in augustus vorig jaar. Daarna blijft het aantal faillissementsuitspraken op ongeveer hetzelfde niveau.

Traditiegetrouw telt de handel de meeste faillissementen, omdat in die branche ook de meeste bedrijven actief zijn. De bouw is de branche waarin relatief gezien de meeste bedrijven failliet gaan. In de specialistische zakelijke dienstverlening viel in juni het doek over 20 bedrijven, tegen nog 35 in mei.