Accountants en marketing: zo vindt u een efficiënte marketingstrategie

Accountants en reclame: het was lange tijd een verboden huwelijk. Ondertussen zorgen soepelere regels voor meer vrijheid, maar door de groeiende concurrentie en digitale revolutie is het ontwikkelen van een uitgekiende marketingstrategie echter een grotere uitdaging dan ooit. In deze gids laten we u zien hoe u zich door middel van persoonlijkheid en expertise kunt onderscheiden van de rest.

Analyseer concurrenten

Een marketingstrategie opstellen is gemakkelijker en efficiënter als u eerst een grondige concurrentieanalyse uitvoert. De volgende drie stappen kunnen u helpen om uw concurrenten beter te begrijpen:

Strategie: wat zijn de mogelijkheden?

Met een uitgewerkte concurrentieanalyse op zak is het veel eenvoudiger om een strategie te bepalen.

Bepaal allereerst uw marketingbudget: hoeveel wilt u uitgeven? Kijk hierbij ook naar de fase waarin uw bedrijf zich bevindt: gaat het om een startup, of staat u aan het hoofd van een gevestigd kantoor? Maak ook een evaluatie van alle vorige marketingactiviteiten: wat werkte en wat werkte niet?

Vervolgens is het tijd om een strategie uit te tekenen. Welke mogelijkheden qua offline en online marketing passen het best bij uw bedrijf? Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht.

Offline marketing

Zelfs in de huidige digitale (r)evolutie mag u klassieke marketing (brochures, advertenties, etc.) niet afschrijven. Als u reclame maakt voor uw accountantskantoor, bent u bezig met “service marketing” – en daarvoor gelden andere regels dan voor “product marketing”. U verkoopt namelijk een service die uw doelgroep niet echt kan meten. Ook zijn mensen zich vaak niet bewust van welke financiële dienstverlening er past bij hun vraag. Hier ligt het probleem: hoe adverteert u als uw doelgroep niet precies weet wat ze zoekt? Focus daarom op uw vaardigheden en persoonlijkheid. Zo bouwt u een reputatie op die gestoeld is op vertrouwen, expertise en sympathie – en weet de klant dat u de juiste keuze bent.

Uitstraling

Aangezien klanten uw dienstverlening op voorhand niet kunnen beoordelen, moeten ze wel afgaan op het visuele aspect, zoals de look and feel van uw kantoor. Verhoog uw lokale zichtbaarheid met een professioneel naamplaatje, een vlag of zelfs lichtreclame. Vergeet ook het effect van sympathie niet op klantentrouw: zoek een sponsoractiviteit, of geef uw huidige klanten na een gesprek een pen en notitieboekje mee met uw logo erop.

Evenementen

Lezingen en workshops zijn een uitstekende manier om nieuwe klanten te benaderen, maar u kunt nóg hogere punten scoren door uw kennis en expertise te delen als gastspreker. Of waarom niet nog een stapje verder gaan en zelf een evenement organiseren?

Schrijven

U bent misschien geen professionele schrijver, maar dat neemt niet weg dat u gespecialiseerde kennis bezit die u kunt delen met een relevant publiek. Contacteer vakbladen en verenigingen met de vraag of u een column, tips of een gids kunt schrijven – die trekken meer aandacht dan een persbericht. Zo creëert u met uw pen zowel autoriteit als bekendheid.

Online marketing

Bij het opstellen van uw marketingstrategie kunt u onmogelijk de digitale mogelijkheden negeren, en alle potentiële marketingkanalen die daar op u wachten:

Een eigen website

Veel mensen beginnen hun zoektocht naar een accountant op het internet, dus een professioneel ogende pagina met een gepersonaliseerde domeinnaam is een must. Meer en meer internetverkeer verloopt via smartphones en tablets, dus besteed ook aandacht aan responsive web design – zo is uw website ook duidelijk leesbaar op kleinere schermen.

SEO

Wilt u ervoor zorgen dat uw potentiële klanten u online kunnen terugvinden? Dat ze uw link te zien krijgen als ze uw naam ingeven in Google? Dan moet u zorgen voor Search Engine Optimization (SEO) of zoekmachine-optimalisatie.

Er zijn verschillende strategieën om ervoor te zorgen dat u een hoog plekje verovert in de lijst met organische – niet-betaalde – zoekresultaten. In principe wordt de volgorde bepaald door een algoritme, dat de websites evalueert op basis van verschillende criteria. Vervolgens wijst het elke pagina een plaats toe in de lijst: een pagina met relevante inhoud voor de zoekopdracht zal hoger staan dan een website die net iets minder relevante content aanbiedt.

Zorg er dus voor dat uw website relevante inhoud bevat: denk daarbij aan blogartikelen, verklarende video’s, checklists, tips, handleidingen of eenvoudige duidingen van recente wetsvoorstellen of -wijzigingen. Zo bouwt u vertrouwen op en toont u uw vaardigheden en expertise.

Ook backlinks spelen een rol in de rangorde. Wanneer een andere website linkt naar uw pagina, dan is dat een backlink. Deze kunt u bijvoorbeeld verkrijgen door artikelen te publiceren op andere websites. Zo kunt u bij Ageras gastschrijver worden: op die manier maakt u gebruik van ons bereik en kunt u uzelf en uw bedrijf voorstellen aan nieuwe lezers. Ontdek hier hoe u gastblogger kunt worden.

SEM

In tegenstelling tot SEO is Search Engine Marketing (SEM) een betaalde service. Door gebruik te maken van bv. Google AdWords kunt u uw klantenwerving naar een hoger niveau tillen. AdWords laat u toe om korte reclameteksten weer te geven bovenaan (of rechts van) de lijst met organische zoekresultaten.

U bepaalt de kosten van de campagne, en betaalt alleen als een gebruiker op uw advertentie klikt. Daarom is het aangeraden om de advertentie zo gericht mogelijk te schrijven (zodat u de juiste doelgroep bereikt) en de inhoud op de doorverwijspagina zo relevant mogelijk te maken (zodat u de bezoeker niet meteen verliest).

Een duwtje in de rug nodig? Google biedt een gratis cursus AdWords aan in hun Academy for Ads om u wegwijs te maken in de wondere wereld van online advertising.

Sociale media

Bijna iedereen is tegenwoordig actief op sociale media, dus voor uw bedrijf vormen zij een goudmijn aan potentiële klanten. Alleen aanwezig zijn is echter niet genoeg: u moet ervoor zorgen dat u de tijd kunt vrijmaken om de gekozen platformen voortdurend te updaten en te monitoren qua activiteit.

Facebook heeft een groot bereik en is dus ideaal om uw naamsbekendheid te vergroten, maar men gebruikt het steeds vaker voor privédoeleinden. Een goed alternatief voor accountants is LinkedIn, waarmee u zakelijke contacten kunt opbouwen en versterken. Via lidmaatschappen en discussies in relevante groepen kunt u uw expertstatus opbouwen.

Directories

Meestal typen mensen een zoekopdracht in als “accountant + [plaats]”. Als u zich aanmeldt bij Google My Business, zorgt u ervoor dat uw kantoor zichtbaar is op Google Search of Maps zodra iemand zoekt naar een accountant in uw regio.

U kunt er ook voor kiezen om uw kantoor voor te stellen op andere pagina’s, zodat u de kans vergroot om gevonden te worden. Zo kunt u bv. een profielpagina aanmaken bij Ageras. U hoeft niet eens te wachten tot de klanten naar u toe komen: met een profiel heeft u onbeperkte toegang tot alle opdrachten (door ons geverifieerd), zodat u zelf de klanten kunt contacteren die u interessant vindt.

Aanbevelingen

Aanbevelingen zijn misschien wel de meest geloofwaardige vorm van marketing. Via Google My Business kunt u altijd beoordelingen zien die klanten hebben nagelaten over uw bedrijf. Ook Facebook, Yelp en Trustpilot zijn populaire kanalen om meer te weten te komen over klanttevredenheid. Bent u nieuwsgierig hoe onze klanten Ageras beoordelen? Dan kunt u hier eens een kijkje nemen naar onze Trustpilotreviews.

Bij Ageras beseffen we het belang van een goede online reputatie bij het winnen van nieuwe klanten. Zodra onze klanten hebben samengewerkt met één van onze partners, kunnen ze een beoordeling schrijven waarin ze focussen op elementen als kwaliteit, beschikbaarheid, expertise, planning en budget. Op deze manier zorgen we voor transparantie en vergemakkelijken we de beslissing van nieuwe klanten om een ​​geschikte consultant te vinden.

Welke actie u ook kiest: vergeet niet om serieus en authentiek te blijven.

Gekozen! Maar wat nu?

Nadat u alle mogelijke maatregelen op een rijtje heeft gezet en de meest geschikte heeft gekozen, kunt u deze verder uitwerken. Definieer de exacte taken, tijdsperiode en kostenlimiet. Zodra u een nieuwe klant verwerft, is het een goed idee om te noteren welke marketingactiviteit tot die samenwerking heeft geleid. Zo krijgt u na verloop van tijd een handig en leerzaam overzicht van wat er werkte en wat niet.