Zakenbank Morgan Stanley wint dividendrechtszaak van Belastingdienst

De Amerikaanse bank Morgan Stanley hoeft een naheffing van € 39 mln wegens onterecht teruggevraagde dividendbelasting niet te betalen. Dat heeft de rechtbank Haarlem geoordeeld in een rechtszaak die de zakenbank had aangespannen tegen de Belastingdienst.

De Belastingdienst startte in 2011 een onderzoek naar Morgan Stanley, bericht het FD, dat de uitspraak opmerkte die al eind april is gedaan. De bank zou aan dividendstrippen hebben gedaan. Daarbij worden aandelen heen en weer geschoven rond de datum dat dividend wordt uitgekeerd om zo belasting te kunnen terugvragen. De BV Morgan Stanley Derivative Products (Netherlands) had tussen 2006 en 2010 voor € 7 miljard aan AEX-aandelen gekocht en termijncontracten verkocht met die aandelen als onderliggende waarde. In de week van de dividenduitkering zijn de aandelen verkocht aan een derde partij en daarna teruggekocht. Daarna is in Nederland dividendbelasting teruggevraagd. De teruggave zou zijn gedeeld met de derde partij.

De fiscus legde vervolgens een aanslag op omdat de dividendbelasting niet teruggevraagd had mogen worden. De aandelen waren op het moment dat het dividend werd uitbetaald niet in bezit van Morgan Stanley.

Dividendstrippen niet onderbouwd

De rechtbank vindt echter dat er geen sprake is van een evident geval van dividendstrippen. De veronderstellingen van de Belastingdienst zijn niet of onvoldoende onderbouwd, vindt de rechter. Ook het delen van de teruggave met de andere partij is niet aannemelijk geworden. Daarnaast vindt de rechtbank dat de Belastingdienst er onterecht vanuit gaat dat transacties die in een onderzoek in 2010 naar boven kwamen, ook in het boekjaar 2007/2008 op dezelfde manier zijn uitgevoerd. De fiscus heeft hoger beroep aangetekend.

De zaak waarin uitspraak is gedaan, heeft alleen betrekking op het boekjaar 2007/2008. Latere jaren worden nog onderzocht; mogelijk volgt nog een naheffing van € 124,5 miljoen exclusief rente.

Ook Duitse fiscus alert op dividend

Duitsland is ook druk met de dividendbelasting: daar worden honderden financiële instellingen verdacht van gerommel met de dividendbelasting. Het zou gaan om in totaal € 12 miljard aan belastinggeld. Ook ABN Amro staat in de belangstelling van de Duitse fiscus.

Bron: FD.nl