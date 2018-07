EY neemt VODW over

EY heeft marketingadviesbureau VODW overgenomen. Het bedrijf uit Leusden gaat met 100 medewerkers verder onder de naam EY VODW.

VODW is actief in advies over strategische marketing, klantgerichte innovatie en digitale transformatie. Met de overname groeit EY naar 400 professionals en een omzet van ongeveer € 70 miljoen. Volgens Advisory Leader Barend van Doorn van EY Nederland) is de overname een logische volgende stap binnen de strategie van EY om in Nederland marktleider te worden op het gebied van digitale transformatie. “Samengaan met deze marktleider onderstreept de continue focus van EY op innovatie.” Het dienstenpakket wordt met name uitgebreid met strategie en innovatie, customer experience, commerciële organisatieontwikkeling, digitale transformatie, data science & customer intelligence en marketingtechnologie. “Hiermee sluit EY Nederland aan bij de ontwikkelingen in andere Europese landen waar EY deze digitale diensten al aanbiedt aan haar klanten.”

VODW-management wordt EY-partner

Managing partner Patrick Ruijs van VODW ziet groeimogelijkheden: “Wat we nu goed doen in een paar landen kunnen we straks wereldwijd aanbieden aan onze klanten.” Het huidige management bestaat uit Beate van Dongen Crombags, Marcel van Brenk, Patrick Ruijs en Maton Sonnemans. Zij worden partner bij EY.