Europese Commissie: voorbereiding Brexit moet beter

De Europese Commissie heeft donderdag een verklaring uitgegeven waarin lidstaten en private partijen worden opgeroepen om harder te werken aan de voorbereiding op de Brexit in maart volgend jaar.

De Brexit heeft gevolgen voor burgers, bedrijven en overheden in zowel het VK als de EU, benadrukt de commissie nog maar eens. “Die gevolgen variëren van nieuwe grenscontroles tot de geldigheid van licenties en certificaten die het VK heeft uitgegeven en de verschillende regels voor gegevensoverdracht.”

Versnelling

De commissie wil dat lidstaten en private partijen hun voorbereidingen versnellen. “De EU werkt dag en nacht aan een akkoord dat een ordelijke terugtrekking van het VK, maar die zal ongetwijfeld verstoringen met zich meebrengen, of er nu wel of geen deal is. En er is nog steeds geen zekerheid dat er op de Brexit-datum een goedgekeurde overeenkomst ligt. Zelfs als dat zo is, zal het VK geen lidstaat meer zijn en niet meer van de voordelen profiteren die lidstaten hebben. Daarom is een goede voorbereiding op de Brexit van het grootste belang.”

De voorbereidingen op het uittreden van de Britten is ook de verantwoordelijkheid van de lidstaten, regio’s en private partijen. “Iedereen moet nu flink aanpakken om zich voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s en verantwoordelijkheid nemen voor zijn specifieke situatie.”