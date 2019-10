Moling: rel rond Mannak zorgt voor vertrouwensbreuk

Novaa-voorzitter Marco Moling zegt dat de kwestie over de op non-actief gezette NBA-directeur Harm Mannak voor een vertrouwensbreuk zorgt binnen de NBA.

Moling herhaalt in het FD het al vaak geuite gevoel onder een deel van de accountants dat de beroepsorganisatie teveel gericht is op de Big Four, in plaats van op de MKB-accountant. ‘Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door de NBA’, zegt Moling. Vijftig NBA Open-bijeenkomsten die het afgelopen jaar zijn gehouden door de NBA vormen volgens Moling een illustratie van het feit dat NBA de binding met de MKB-achterban is verloren. De door Mannak bedachte bijeenkomsten werden slecht bezocht, claimt de Novaa-voorzitter. Zijn leden hebben woensdagavond een nieuw beleidsplan aangenomen waarmee de belangenclub voor MKB-accountants zich nog scherper dan voorheen afzet tegen de NBA.

Olie op het vuur

De recente rel rond directeur Mannak werkt als olie op het vuur, stelt Moling. Antwoord op een serie vragen die Novaa onlangs opwierp over de kwestie heeft Moling naar eigen zeggen nog niet: ‘We weten niet eens wie het onderzoek naar Mannak doet en of dat wel onafhankelijk is.’

Bron: FD