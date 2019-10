Tot 18 maanden cel geëist voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Zwolle tot 18 maanden cel geëist in een zaak tegen twee verdachten van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachten het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangiften omzetbelasting over 2016 en 2017 met een totaal nadeel van bijna vijf ton.

Voorbelasting

Aanleiding voor het onderzoek was een aangifte omzetbelasting waar een fors bedrag aan voorbelasting werd geclaimd door het bedrijf en waarbij, volgens de aangifte, geen sprake was van verschuldigde omzetbelasting. Dit was reden voor de Belastingdienst om vragen te stellen, gevolgd door een nader onderzoek.

Valse stukken

Volgens de officier draaide de hoofdverdachte directeur zijn hand niet om voor het gebruiken van valse stukken en heeft hij er een handje van om de schuld bij derden neer te leggen.

Strafeisen

Zo werd tijdens het onderzoek valse bedrijfsadministratie aangetroffen met geflatteerde cijfers en stukken die gebruikt zijn bij het verkrijgen van een geldlening. Ook bleek dat de hoofdverdachte deze feiten pleegde terwijl hij een bijstandsuitkering ontving.

De officier neemt het de hoofdverdachte allemaal zeer kwalijk. Ondanks dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest vindt zij een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van de tijd dat verdachte in verzekering is gesteld op zijn plaats. Voor wat betreft de medeverdachte acht de officier niet bewezen dat hij alle feiten samen met de hoofdverdachte pleegde. Ook laat zij meewegen dat hij zich zeer schuldbewust opstelde gedurende het onderzoek en dat hij min of meer op sleeptouw is genomen door de mooie verhalen van de hoofdverdachte. Een taakstraf van 100 uur vindt de officier hier daarom op zijn plaats.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM