Consulent voert dubieuze aftrekposten op, navordering terecht

Aftrekposten zonder bewijs die door een belastingadviseur in de aangifte van een cliënt zijn opgevoerd, mogen leiden tot een navorderingsaanslag, aldus een uitspraak van Rechtbank Den Haag. In 2013 startte de Belastingdienst een onderzoek gestart naar het aangiftegedrag van de belastingconsulent, die is beticht van ‘kwade trouw’. De uitkomsten waren aanleiding om de door de belastingconsulent ingediende aangiften, waaronder die van eiser, nader tegen het licht te houden. De Belastingdienst corrigeerde de aftrekposten wegens uitgaven voor levensonderhoud kinderen, specifieke zorgkosten en aftrek giften. Geschilpunt was of voldaan is aan de wettelijke vereisten voor navordering over de jaren 2010 en 2011. Daarnaast werd door de Belastingdienst in twijfel getrokken of de eiser in deze zaak recht had op aftrek van giften aan een moskee.

Ronde bedragen

De belastingconsulent voerde op eigen houtje en zonder onderzoek of bescheiden in de aangifte IB/PVV 2011 zorgkosten op tot een bedrag van € 2.975. Het lijstje bevatte medicijnen (€ 100), woningaanpassingen (€ 2.500), vervoer in verband met ziekte of invaliditeit (€ 50), dieetkosten (€ 250) en genees- en heelkundige hulp (€ 75); allemaal ronde bedragen. Het was niet voor het eerst dat zijn aangiftes tot navorderingen leidden; andere cliënten van hem stonden ook al voor de rechter naar aanleiding van navorderingen.

De inspecteur heeft ook de aftrekpost giften van de eiser terecht gecorrigeerd, aldus Rechtbank Den Haag. Dat er alsnog wat kwitanties en een verklaring van de penningmeester van de moskee tevoorschijn werden getoverd, maakte volgens de rechter onvoldoende aannemelijk dat de beweerde schenkingen echt zijn gedaan. De navordering is terecht opgelegd.