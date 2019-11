CTA vraagt minister Hoekstra om uitstel vanwege hoeveelheid reacties

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft meer tijd nodig om tot een advies te komen, meldt minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. De voorzitter van de commissie, prof. mr. A.T. Ottow, heeft Hoekstra verzocht om uitstel van de uiterste opleverdatum van het advies van 31 december 2019 tot 1 februari 2020.

Bestuderen reacties vergt meer tijd

De reden voor het verzoek hangt samen met de openbare consultatie van de voorlopige bevindingen die onlangs afliep, meldt de minister. Het bestuderen van de vele binnengekomen reacties vergt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. ‘Omdat voor mij zorgvuldigheid en de kwaliteit van het advies voorop staan, heb ik dat verzoek ingewilligd, schrijft Hoekstra aan de Kamer.

De Commissie Toekomst Accountancysector werd op 1 januari 2019 ingesteld door de minister van Financiën. De commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn.