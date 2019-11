Belastingplan 2020 vrijwel ongeschonden door Tweede Kamer

De Tweede Kamer moet er donderdag nog over stemmen, maar het Belastingplan 2020 lijkt op basis van het woensdag gevoerde laatste debat grotendeels ongewijzigd te worden aangenomen. Dat betekent onder meer een lastenverlichting van 4 miljard euro voor de burger in 2020. Staatssecretaris Menno Snel houdt bovendien vast aan een omstreden CO₂-grondslag voor de aanschafbelasting op voertuigen. Om de CO2-uitstoot te verlagen neemt de staatssecretaris maatregelen om het belastingstelsel te vergroenen. Vervuilers worden zwaarder belast, minder uitstoot wordt beloond.

Vereenvoudiging belastingstelsel

Het belastingstelsel is te ingewikkeld geworden, vindt Snels (GroenLinks). Daardoor is het steeds lastiger om een rechtvaardige inkomensverdeling te bereiken door aan tarieven te sleutelen. Bruins (ChristenUnie) maakt zich eveneens zorgen over de steeds hogere heffingskortingen. De grote uitdaging ligt in de toekomst van het stelsel, vermoedt ook Van Weyenberg (D66).

Omtzigt (CDA) wijst erop dat veel burgers door het complexe toeslagenstelsel in de knel zijn gekomen en daardoor hun vertrouwen in de overheid verliezen. Garandeer dat alle burgers hun dossier kunnen inzien als ze bij de Belastingdienst om opheldering vragen, bepleit Alkaya (SP). Mulder (PVV) waarschuwt voor een afbrokkelende belastingmoraal als burgers te veel moeten betalen.

Snel erkent dat er in de toekomst waarschijnlijk meer fundamentele ingrepen nodig zijn. Daarom heeft hij een studiegroep ingesteld die onderzoek doet naar vereenvoudiging van het systeem. Verder komt de staatssecretaris met een onderzoek naar de verhouding tussen Belastingdienst en burgers.

Klimaatakkoord

Het Belastingplan is het eerste concrete wetsvoorstel waarmee Nederland boter bij de vis levert om de in het Klimaatakkoord opgenomen doelstelling van 49% minder CO2-uitstoot in 2030, stelt Snel. Haal wel de extreme verhoging van de energiebelasting voor glastuinbouwers eruit, anders kunnen wij het klimaatonderdeel niet steunen, waarschuwt Stoffer (SGP).

Van Raan (PvdD) vindt dat het kabinet te weinig doet voor het klimaat. Erken liever dat economische groei het echte probleem is, bepleit hij: die leidt automatisch tot hogere CO2-uitstoot. Dat is Snel echter te kort door de bocht. Hij probeert liever om economische groei zo goed mogelijk te koppelen aan minder emissies.

Stijging BPM-opbrengst

De belasting bij de aanschaf van nieuwe personenvoertuigen stijgt vanaf volgend jaar structureel met 200 miljoen, rekent KPMG voor. En dat zou komen door een nieuwe methode om de CO2-uitstoot van auto’s te berekenen. Maar volgens het ministerie van Financiën stijgt de bpm-opbrengst doordat er steeds grotere en vervuilendere auto’s worden gekocht.

We moeten het verschil van inzicht over de stijging van de bpm oplossen, stelt Lodders (VVD), want de afspraak was dat een nieuwe meetmethode geen financiële consequenties zou hebben. Stoffer (SGP) vreest dat de gewone man of vrouw met een kleine beurs het hardst geraakt wordt: vooral kleinere, goedkopere auto’s lijken duurder te worden.

Sommige auto’s waren onder de oude meetmethode voor CO2-uitstoot te gunstig geprijsd, stelt Snel. Dat is volgens hem de enige verklaring waarom bepaalde auto’s opeens fors duurder zouden kunnen worden. De tarieven zijn zelfs aangepast omdat er gesjoemeld was met de meetmethode, nuanceert Van Weyenberg (D66): door die lagere tarieven loopt de schatkist nota bene 2 miljard mis.

Bron: tweedekamer.nl