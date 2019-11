EY wees justitie op verdachte Caribische transacties van Damen

EY heeft de FIOD gewezen op verdachte miljoenentransacties van scheepsbouwer Damen Shipyards in het Caribisch gebied, meldt NRC. Tijdens een inval begin 2017 in het Rotterdamse kantoor van EY wees een partner van EY de fiscale opsporingsdienst op het exorbitante bedrag van ruim 32 miljoen euro dat Damen had toegezegd aan de Caribische tussenpersoon Stephen Hobson. De inval bij EY was onderdeel van een corruptieonderzoek naar de scheepsbouwer in Gorinchem, waar de FIOD ook binnenviel.

De accountant had niet kunnen vaststellen of de 32 miljoen euro in verhouding stond tot de hoeveelheid werk die Hobson had verricht, vertelde de EY-partner aan de FIOD.

Brievenbusfirma

Daarnaast tipte EY de opsporingsambtenaren over een verdachte overboeking door Hobson van bijna 11 miljoen euro naar een brievenbusfirma op de Bahama’s, waarvan hij zelf bestuurder was. Hobson wilde hierover tegenover de accountants geen openheid geven. EY verbood Damen daarna om meer openstaande facturen van Hobson te betalen. De Brit claimt inmiddels meer dan 20 miljoen euro bij Damen, bleek eerder uit onderzoek door NRC.

Bron: NRC