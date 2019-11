Aantal starters groeit hard in gunstig klimaat

Over de eerste negen maanden van 2019 zijn er 13% meer starters dan in dezelfde periode in 2018. Naast een gunstig economisch en fiscaal klimaat, dragen ook online werkplatformen bij aan deze groei. Dat meldt het ING Economisch Bureau.

In de eerste negen maanden van 2019 zijn 132.000 personen een eigen bedrijf gestart. Volgens ING is het huidige economische en fiscale klimaat op alle fronten aantrekkelijk voor startende ondernemers. De economische groei houdt aan, al is het weliswaar op een lager niveau. De krappe arbeidsmarkt maakt het voor bepaalde beroepsgroepen lucratief om als zzp’er aan de slag te gaan. Dankzij online werkplatformen als Uber, Temper en Werkspot komen zelfstandigen relatief eenvoudig aan opdrachten. En tot slot: de relatieve belastingdruk ligt voor zelfstandigen lager dan voor werknemers.

Horeca en detailhandel

Vooral in de detailhandel en horeca nam het aantal starters, met respectievelijk 57% en 35%, fors toe. De toename in de detailhandel komt volledig voor rekening van starters die een online webwinkel beginnen. In de horeca betreft het vooral een toename van het aantal starters in de eventcatering, zoals zelfstandige koks, kelners, barista’s en foodtrucks. De horeca kampt met een zeer krappe arbeidsmarkt.

Online werkplatformen als Uber, Werkspot en Temper dragen mede bij aan de aanhoudende stijging van het aantal starters, concludeert ING. Via deze platformen bieden zzp’ers hun diensten aan voor kortlopende klussen. Typische sectoren voor deze zogenoemde kluseconomie zijn onder meer de bouw (Werkspot), taxivervoer (Uber), maaltijdbezorging (Deliveroo, Ubereats) en eventcatering (Temper). In 2019 is naar schatting ongeveer 8% van de starters als zzp’er in de kluseconomie actief.

Wat gaat wet- en regelgeving brengen?

Eventuele invoering van nieuwe wet- en regelgeving kan de groei van met name nieuwe zzp’ers, mogelijk stimuleren dan wel afremmen. ING noemt er vier: