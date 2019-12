Stiefdochters moeten fiscus informatie geven over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

De twee stiefdochters van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm moeten de Belastingdienst alsnog informatie geven over geld dat in 1997 in hun naam op de Britse Maagdeneilanden was gestald. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdag bepaald in een kort geding. De fiscus kwam het bestaan van de trustfondsen via de Panama Papers op het spoor.

Belastingontduiking

De trustfondsen Emily Trust en Emily Investments Ltd werden opgezet door Van der Vorm, die via de belastingconstructie een deel van zijn vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst hield. Zelf was Van der Vorm pikant genoeg jarenlang lid van de Belastingkamer van de Hoge Raad. De zussen voerden tijdens de zitting aan dat ze niets van het bestaan van de trustfondsen wisten en daarom ook niet meer informatie konden aanleveren. Bovendien zijn de trustfondsen inmiddels opgeheven.

Vorderingen toewijsbaar

De voorzieningenrechter concludeert echter dat de vorderingen van de Staat toewijsbaar zijn. De Staat vordert concrete stukken waarvan niet valt uit te sluiten dat deze, wellicht met enige moeite, via derden alsnog te verkrijgen zijn. Evenmin valt uit te sluiten dat die stukken relevant kunnen zijn voor de belastingheffing. Voor zover de Staat meer algemeen vordert dat de zussen “de door de Belastingdienst gevraagde gegevens” verstrekken, zal deze vordering worden afgewezen, omdat deze te algemeen is geformuleerd. Ook de vordering om de gegevens mondeling te verstrekken en om een mondelinge toelichting te geven wijst de rechter toe. De zussen zijn op grond van artikel 49 AWR ook gehouden tot het mondeling verstrekken van informatie en hebben eerder geen gehoor hebben gegeven aan de oproep voor een gesprek, zodat een veroordeling ook op dit punt op zijn plaats is.

De voorzieningenrechter beveelt de zussen daarom volledig en onvoorwaardelijk mee te werken aan het verstrekken van inzage in de administratie aan de Belastingdienst, dat wil zeggen de volledige boekhouding van Emily Trust en Emily Investments Ltd, vanaf het moment van instellen van de truststructuur tot en met opheffing.

Bron: ANP/AV