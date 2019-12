Fiscale aanpassingen elektrisch rijden in 2020

Wanneer je denkt dat je fiscale zaken ver vooruit kunt plannen, kom je vaak van een koude kermis thuis. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een elektrische auto van de zaak: volgens de Wet uitwerking Autobrief 2 is de bijtelling voor dergelijke auto’s in 2019 gelijk aan de bijtelling in 2020. Wat verandert er volgend jaar?

Elektrisch rijden in 2019

Je krijgt in beide jaren 18% korting over de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Bij een bijtelling van 22% houd je dan 4% over. Om 60 maanden lang van deze lage bijtelling te genieten, moet je een auto hebben met een datum eerste toelating (DET) in 2019 of 2020. Kortom, tijd genoeg dus om rustig een auto uit te zoeken en te bestellen.

Bijtelling naar 8% in 2020

Maar ja, inmiddels is er weer een nieuw wetsvoorstel en dat is weer net wat anders dan het vorige. Vanaf 1 januari 2020 is de korting op de bijtelling niet meer 18%, maar 14%. Daarnaast gaat het maximale bedrag waarover de korting berekend wordt ook nog eens omlaag naar 45.000 euro. In plaats van de 4% bijtelling over 50.000 euro, krijg je dus een 8% bijtelling over 45.000 euro wanneer de auto met een DET in 2020 wordt afgeleverd.

Hand aan kraan principe

De bijtelling over de jaren erna is ook al bekend gemaakt, zo krijgen we bijvoorbeeld in 2021 per saldo 12% bijtelling over 40.000 euro. Het is goed dat de wetgever in dit wetsvoorstel aangeeft dat dit nog lang niet zeker is. Zo weet je tenminste dat je risico loopt. De wetgever introduceert namelijk het ‘hand aan de kraan’ principe. Is de lage bijtelling in 2020 populairder dan verwacht, dan draait die hand de kraan wat meer dicht: de nu aangekondigde bijtelling van 12% in 2021 gaat dan omhoog. Is de lage bijtelling niet zo populair, dan draait men de kraan wat meer open. Enfin, je begrijpt het principe.

Nu ook aanschafsubsidie voor particulieren?

Het wetsvoorstel bevat ook goed nieuws: de motorrijtuigenbelastingvrijstelling en de BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s worden verlengd tot 2025. Daarnaast komt er mogelijk een aanschafsubsidie voor particulieren! Deze krijg je ook bij aanschaf van een tweedehandsauto. Het is nog even afwachten of dit doorgaat. Eerst dacht men aan 6.000 euro, nu aan 4.000 euro. Ik hoop maar dat ze niet al te lang blijven doordenken: straks blijft er niets over.

Waterstof en zonnecel auto’s zijn de toekomst

Wat brengt de toekomst? We zullen het zien. Duidelijk is wel dat de fiscale stimulering richting waterstof en zonnecel auto’s zal gaan. Dit soort elektrische auto’s krijgt nu al de lage bijtelling over de hele cataloguswaarde. Bovendien wordt het aantal waterstof tankstations in de toekomst uitgebreid. Een tip: het aantal punten waar je waterstof kunt tanken is nu nog beperkt, dus kijk voor aanschaf wel even waar je terecht kunt.

