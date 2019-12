HET JAAR VAN (7). Dirk-Jan van Blijderveen: ‘Verkiezing tot NOAB-voorzitter was memorabel’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Dirk-Jan van Blijderveen is eigenaar van het gelijknamige administratiekantoor én voorzitter van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘De verkiezing tot NOAB-voorzitter op 27 november. Dat was een memorabele dag voor Martien Hermans, voormalig voorzitter en mijn persoon, aankomend voorzitter. Ik zie er met veel belangstelling en passie naar uit ons beleidsplan verder ten uitvoer te brengen waarin ‘het kantoor van de toekomst’ centraal staat. Leden moeten zich met name gaan richten op het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Innoveren betekent vernieuwen. De innovatie die ik de accountancysector toewens is de transitie naar nieuw denken en werken, onder ander door ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde diensten. Administratie- en accountantskantoren hebben de beschikking over alle onderdelen om dit ten uitvoer te brengen. In het verlengde hiervan hoop ik oprecht dat men over de juiste skills beschikt om door te kunnen ontwikkelen en hun relaties op de juiste wijze te kunnen bedienen.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘We moeten echt ophouden met de discussie over nut en noodzaak van de veranderingen in onze branche. De veranderingen zijn er. Deze houden we niet meer tegen en moeten we ook niet tegen wíllen houden. We moeten ons vizier richten op de toekomst en de kansen die deze ontwikkelingen ons geven.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘De beste wensen voor 2020 zijn voor NOAB, directie en medewerkers! Hun inzet is tomeloos. Zij vormen een krachtig team dat in staat is gezamenlijk met bestuur als beleidsmakers onze plannen ten uitvoer te brengen.’

Ben je tijdens de feestdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Ja, ik ben bereikbaar. Als er contact wordt opgenomen dan ga ik ervan uit dat het een serieuze melding is en dat onze hulp/ondersteuning verlangd wordt. Ook dit hoort bij de rol als vertrouwd adviseur.’

Wie zou je willen uitnodigen voor de kerstmaaltijd bij jou thuis?

‘Een aantal cliënten van ons kantoor zou ik uitnodigen voor de kerstmaaltijd bij mij thuis om op informele wijze te discussiëren over de ontwikkelingen in onze branche en te vragen hoe zij in de toekomst onze rol als adviseur zien.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Door de feestdagen te vieren met mijn gezin, mijn vrouw, onze zonen en hun vriendinnen, familie en vrienden. En door stil te staan bij mensen die ons dierbaar zijn en die ons helaas zijn ontvallen. Juist stil te staan bij hén, omdat zij ons hebben gebracht tot wie wij zijn en tot waar wij op dit moment toe in staat zijn.’

