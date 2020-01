HET JAAR VAN (10). Leja Gouwens: ‘De Young Profs verdienen een grotere stem’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Leja Gouwens is docent/adviseur bij advies- en trainingsbureau Kriton.

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘De brand in de Notre-Dame van Parijs. Eén van de meest iconische gebouwen van Europa. Ik wist niet wat ik zag en voelde de pijn van de Europeanen.’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Niet specifiek één persoon eigenlijk. Ik leer iedere dag van mijn collega’s. We zijn bij Kriton erg betrokken met elkaar. Iedereen zegt oprecht waar het op staat. Het is een dynamische omgeving, waar ik mij erg gewaardeerd voel.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Dat we nu met z’n allen ook echt iets gaan doen aan de toekomst van het accountantsberoep zonder alleen erover te praten. Ik wens hierbij ook dat we vooral de Young Profs een stem geven. Zij zijn tenslotte de toekomst en zouden met name de keuze moeten maken hoe het moet worden.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘De discussie over Zwarte Piet. Sinterklaas draait volledig om de kinderen. Laten we ons richten op gezelligheid en lachende kindergezichten.’

Ben je tijdens de feestdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Ja, deze keer wel. Voor het eerst in zeker twintig jaar ben ik eens niet vrij in week 52/1. Niet alleen omdat ik nog een paar projecten wil afwerken, maar ook om mijn dagen op te sparen voor onze verhuizing in 2020.’

Wie zou je willen uitnodigen voor de feestmaaltijd bij jou thuis?

‘Oud-president Obama. Ik vind hem een zeer charismatische man en een goede en realistische spreker. Hij heeft ook enorm veel humor. Tijdens de feestmaaltijd zullen we ongetwijfeld interessante gesprekken hebben en veel lol.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Samenzijn met familie: gezelligheid; cadeautjes onder de kerstboom; een zelfgemaakte pan glühwein; heerlijk voor elkaar koken; en samen eten. Maar ook mijzelf verdrinken in sentimentele kerstfilms.’

