Tuchtklacht tegen partner Grant Thornton ingetrokken na escalatie familieruzie transportbedrijf

Rond transportbedrijf De Bruyn in Oudewater speelt een steeds grimmiger wordende familievete waarin inmiddels beschuldigingen van doodsbedreiging worden geuit. De laatste ontwikkeling is een aangifte van belastingontduiking. De tuchtklacht tegen Grant Thornton-partner Frank Gijzen blijkt ingetrokken.

Het bedrijf draait € 12 miljoen omzet per jaar en is al 7 jaar onderwerp van een familieruzie. Hoofdrolspelers zijn voormalig topman Gert de Bruyn, zijn oom Bas en diens twee kinderen. Aanleiding is onenigheid over de bedrijfsvoering, die heeft geleid tot het besluit dat neef en oom hun aandelen overdragen aan de kinderen van Bas. Kern van de zaak is dat Gert de Bruyn naar zijn mening akkoord is gegaan met een te lage overnameprijs om schenkingsbelasting voor zijn neef en nicht te minimaliseren. Zijn aandelen in het bedrijf werden gewaardeerd op € 2 miljoen, maar in een zogeheten kluisovereenkomst vastgesteld op € 1 miljoen. Die overeenkomst is mede opgesteld door Grant Thornton.

Belangenverstrengeling

Daarnaast is er een compensatieregeling voor oom Bas de Bruyn, die nog zeven jaar gecompenseerd zou worden voor de vermeend te lage overnameprijs via een maandelijkse managementfee van € 5.000. Die afspraak mocht niet bekend worden; volgens neef Gert gaat het om ontduiking van vennootschapsbelasting. Hij vindt dat hij is misleid door Grant Thornton, die zowel hem als oom Bas adviseerde. Belangenverstrengeling, vindt Gert. Die diende in maart een tuchtklacht in bij de NOB tegen Frank Gijzen, de fiscaal adviseur bij Grant Thornton.

Getuige eist bescherming

De behandeling van die klacht lijkt echter van de baan. De getuige die de lezing van De Bruyn kon bevestigen, heeft zijn verklaring ingetrokken bij het tuchtcollege. Hij zegt tegenover Quote dat hij met de dood is bedreigd door Bas de Bruyn en zijn kinderen. Hij wil bescherming, anders wil hij zijn verklaring niet afleggen. Gert de Bruyn heeft de zaak bij de NOB nu ingetrokken en bij het OM aangifte van belastingoplichting gedaan. Er zou een half miljoen mee gemoeid zijn.

De familieleden ontkennen de bedreigingen.

