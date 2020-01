Meer vrouwen aan de top antwoord op ‘cultuurprobleem’?

Op 13 januari werd in de Balie gedebatteerd over vrouwenquotum. Deelnemers waren onder meer Agnes Koops (PWC) en Hans Honig (Deloitte). Hoe zit het met topvrouwen in de accountantsbranche?

30 procent

De discussie over het vrouwenquotum is volop gaande na het advies van de SER. De Tweede Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel goedgekeurd. Voortaan moet minstens 30% van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vrouw zijn. Dit betekent dat er op korte termijn nog 66 vrouwen moeten worden benoemd als alle 88 bedrijven het quotum willen halen.

Goede zet?

Aan het debat in de Balie werd deelgenomen door Neelie Kroes, oud-minister Verkeer en Waterstaat en jarenlang strijdend voor een vrouwenquotum, Agnes Koops (Raad van bestuur PwC Nederland, voorzitter van de directie van PwC Accountants), Hans Honig (CEO van Deloitte Nederland) en zakenvrouw Rahma el Mouden. In de discussie ging het over de vraag of het vrouwenquotum een goed idee is. En of daarmee een oplossing van een gebrek aan vrouwen aan de top werkelijk wordt opgelost.

Commissarissen

Het debat is een mooie aanleiding om eens te kijken naar accountantskantoren. Halen zij het vrouwenquotum in hun Raad van Commissarissen? Van de Big4 lukt dit alleen KPMG niet. Van de vijf commissarissen is er slechts één vrouw (voormalig politica Jolanda Sap). Bij Deloitte zijn 2 van de 5 leden vrouw, bij PWC 3 van de 7 en bij EY zelfs 3 van de 5. Van de Next5 halen Mazars, Baker Tilly en Flynth het quotum, en Alfa en accon avm niet.

Bestuur

Kijken we naar het aandeel van vrouwen in de raad van bestuur dan is de accountancy nog echt een mannenvak. Het beste komt PWC uit de bus, waar 3 van de 7 bestuurders vrouw zijn. KPMG heeft één vrouwelijke bestuurder (driekoppig bestuur), maar zij is wel voorzitter: Stephanie Hottenhuis. Ook EY heeft één vrouw in het bestuur, naast vijf mannen. Deloitte is de enige met geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur. Bij de Next5 is het beeld ronduit somber: 3 van de 5 kantoren heeft geen enkele vrouw aan de top. Accon avm en Flynth zijn de uitzondering.

‘Feminiener’

Agnes Koops vindt dat PWC de afgelopen jaren feminiener is geworden. ‘Vroeger werd er over fouten minder gesproken. We zijn opgeschoven in jezelf kwetsbaar durven op te stellen. Ik probeer dat ook uit te dragen: het is okee om iets niet te weten. Dat heeft misschien iets met de toename van het aantal vrouwen te maken, maar ook doordat de sector uitgedaagd wordt meer van fouten te leren. In die omgeving voelen vrouwen zich prettiger. Vrouwen voelen zich meer thuis in de organisatie, dat hoor ik heel vaak terug.’

‘Late bekeerling’

Hans Honig: ‘Ik ben een late bekeerling voor het quotum. Maar het is belangrijk dat we een kweekvijver krijgen aan vrouwelijk talent. Alleen dan is het mogelijk duurzaam talent te krijgen. Een quotum is een goed signaal, maar heeft wel het risico dat we dan andere maatregelen vergeten.’ Honig wil meer vrouwen aan de top, maar stelt dat het eigenlijk gaat om diversity aan de top, verschillen in denkpatronen. Dat leidt tot betere resultaten. Gemengde teams hebben wel sterk, inclusief leiderschap nodig, aldus Honig.

Gemist door MCA

Een conclusie van het debat luidde dat meer vrouwen aan de top (en meer diversiteit in het algemeen) tot een gezondere bedrijfscultuur leidt. Het is een idee dat de Commissie Monitoring Accountancy niet heeft verwerkt in zijn aanbevelingen voor de branche. Wellicht dat de Commissie Toezicht Accountancysector, die eind januari met zijn bevindingen komt, hier wel iets over op papier zet.

Kijk het debat hier terug.