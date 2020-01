Ondernemers niet blij met verplichte aangifte via eHerkenning

Ondernemers met een BV moeten met ingang van dit jaar aangifte doen door in te loggen met eHerkenning. Dat stuit op weerstand bij veel ondernemers: een account daarvoor kost jaarlijks € 45 tot € 50. Dat willen ze niet betalen, meldt de NOS.

Inmiddels zijn 120.000 ondernemers met een BV per brief geïnformeerd over de nieuwe aangiftemethode, die nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Een eHerkenning-account moet worden aangemaakt bij een van de zes commerciële aanbieders. Emeritus hoogleraar belastingrecht Jaap Zwemmer snapt de onvrede: hij vindt dat de Belastingdienst aan machtsmisbruik doet en bovendien is het systeem volgens hem onwettig omdat het nog niet is goedgekeurd. Zwemmer bestrijdt ook dat er sprake is van dienstverlening die communicatie met de overheid mogelijk maakt. ‘Het is zeker geen dienst die verleend wordt, ik verleen de overheid een dienst door aangifte te doen. De overheid hoort te zorgen voor een gratis veilige digitale omgeving waar ondernemers aangifte kunnen doen. Het is toch van de gekke dat ik als ondernemer een commerciële partij in de arm moet nemen om aangifte te doen. Het is principieel onjuist, dat het geld kost om aan je fiscale verplichtingen te voldoen.’

Hels karwei

Ook ChristenUnie, CDA, VVD en D66 vinden dat de Belastingdienst regels overtreedt. Pieter Omtzigt (CDA) wil weten welke wet het geld vragen voor de aangifte mogelijk maakt. Bovendien kunnen instanties als kerkgenootschappen, opgeheven bedrijven en bedrijven uit het buitenland die hier mensen in dienst hebben geen eHerkenning aanvragen. Bruins (ChristenUnie) pleit voor uitstel. ‘Wat tot voor kort in vijf minuten was gebeurd, is nu een hels karwei.’ Helma Lodders (VVD) stelt dat ondernemers ‘onnodig op kosten worden gejaagd’. Het ministerie van Financiën noemt eHerkenning een middel om de privacyregels na te leven en gegevens adequaat te beveiligen.

Omtzigt en Lodders hebben in december al Kamervragen gesteld over aangifte doen via eHerkenning.

Bron: NOS