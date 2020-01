‘Regering pakt corruptie Nederland onvoldoende aan’

Nederland doet te weinig aan corruptiebestrijding in eigen land. Dat vindt Transparency International Nederland na publicatie van de Corruption Perceptions Index 2019.

Dalende trend

Twintig jaar geleden scoorde Nederland nog 90 punten, tien jaar geleden 88. Hierover bericht Transparency International Nederland. Net als vorig jaar haalde Nederland 82 punten en bezet daarmee plek acht. Bovenaan staan Denemarken en Nieuw-Zeeland. Onderaan bungelt Somalië. Volgens Transparency Internation Nederland lijkt de Nederlandse regering prioriteit te geven aan integriteit en bestrijding van corruptie, maar heeft de echte problemen niet durven aan te pakken.

Lobby ondoorzichtig

Zo is aan de Kamernota ‘Lobby in Daglicht’ nog steeds geen uitvoering gegeven. De affaire rond de afschaffing van dividendbelasting laat zien dat de ondoorzichtige lobby door een klein maar machtig deelbelang niet denkbeeldig maar harde realiteit is in Nederland.

De anti-corruptiewaakhond van de Raad van Europa GRECO heeft net als Transparency International Nederland de Kamer opgeroepen serieus werk te maken van integriteit van Kamerleden (bijvoorbeeld het verplicht invullen van het reizen- en geschenkenregister) en de ‘draaideur’ aan te pakken. Ook gaten in de financiering van politieke partijen op lokaal niveau kunnen leiden tot corruptie.

In slaap

‘Zo’n achtste plek voor Nederland lijkt op het eerste gezicht best goed. Maar we moeten ons niet in slaap laten sussen,’ aldus Serv Wiemers, directeur van Transparency International Nederland. ‘Het lukt ons land kennelijk niet de dalende trend te stoppen. En juist op het terrein van politieke integriteit loopt Nederland achter. Je hoeft in ons land geen bankbiljet in je rijbewijs te doen als je door de politie wordt aangehouden. Maar lobbyen in ons land is schimmig. En de Nederlandse overheid doet onvoldoende om corruptie van Nederlandse bedrijven in het buitenland te stoppen.’

Bron: Transparency International