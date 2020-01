Handleiding waardering verpachte gronden in box 3 2019 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de Handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2019’ beschikbaar gesteld. In de handleiding zijn de uitgangspunten en normen voor 2019 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 te vinden.

Ook zijn twee tabellen toegevoegd waarmee de waarde van deze gronden kan worden berekend. Als iemand het met de uitkomst van de berekening niet eens is stelt de Belastingdienst de waarde vast op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden.

Voor vragen of opmerkingen over de publicatie kan schriftelijk contact worden opgenomen met de secretaris van het Platform Landbouw:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven

t.a.v. de secretaris Platform Landbouw

A.F.A. van de Leest

Postbus 90056

5600 PJ Eindhoven

Handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2019’ downloaden