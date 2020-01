Accountancy Europe doet aanbevelingen voor niet-financiële rapportage

Accountancy Europe heeft een document gepubliceerd met een pleidooi voor internationale harmonisatie van niet-financiële rapportage: Interconnected Standard Setting for Corporate Reporting. ‘Hieraan is inmiddels schreeuwend behoefte’, aldus de NBA.

Die behoefte groeit door wereldwijd opkomende risico’s. ‘Die laten zien dat financiële informatie alleen geen volledig beeld kan geven van de prestaties van een organisatie. Rapportage van niet-financiële informatie (NFI) is steeds gangbaarder om inzicht te krijgen op het effect van klimaatverandering, aantasting van het milieu, sociale onrust en intern gegenereerde immateriële activa.’ Er zijn inmiddels honderden NFI-rapportage-initiatieven, maar die leiden tot verwarring en zorgen er mogelijk ook voor dat organisaties zich milieubewuster voordoen dan ze zijn, vindt de Europese accountantskoepel. ‘Voor een effectieve oplossing van deze wereldwijde vraagstukken moet NFI-rapportage worden geharmoniseerd en gekoppeld aan financiële rapportage.’

Negen criteria

Accountancy Europe heeft negen criteria opgesteld voor het proces van NFI-standard-setting, die vervolgens worden toegepast op vier mogelijke benaderingen voor standardsetting voor bedrijfsrapportages. Hoe dat werkt, is samengevat in een overzicht. ‘Het is tijd voor een systeemverandering. Belanghebbenden vragen om betrouwbare en consistente informatie. Een wereldwijd antwoord van onderling verbonden standaarden kan aan deze behoefte voldoen’, aldus de NBA.

Belanghebbenden kunnen reageren via jona@accountancyeurope.eu. Dat kan tot 31 maart.

Bron: NBA