Gülhan Ücgül voelt zich niet ‘3-0’ achterstaan in accountancy

In een interview met het Eindhovens Dagblad vertelt Gülhan Ücgül (35) hoe ze de eerste vrouwelijke vennoot van Wesselman Accountants werd.

Jong, vrouw en Turks

‘Ze is jong, vrouw en van Turkse komaf. Dus drie-nul achter in de wereld van accountancy’. Het Eindhovens Dagblad schiet de bal meteen maar hard op doel, maar Gülhan Ücgül weet er wel raad mee. ‘Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen, maar ik ben niet benoemd om mijn vrouw zijn, maar vanwege mijn kwaliteiten. Omdat ik Gülhan ben,’ pareert ze de makkelijke scoorpoging van de interviewer.

Quotum

Dat er weinig vrouwen in de accountancy werken is het eerste vooroordeel dat Ücgül weerlegt. ‘Tot een bepaald niveau zijn vrouwen binnen de accountancy goed vertegenwoordigd, maar niet zozeer in de top.’ Ze is voorstander van meer diversiteit in de top van organisaties. Dat is goed voor de cultuur, communicatie en resultaten binnen bedrijven, denkt ze. ‘Zo’n vrouwenquotum is jammer, maar blijkbaar nodig.’

IJzergieterij

Ücgül is de jongste in een gezin van vijf kinderen. Ze groeide op in het Limburgse Tegelen. Haar ouders waren van de eerste generatie uit Turkije die in Nederland aan de slag ging. Haar vader werkte in een ijzergieterij. Van hem leerde ze loyaliteit en hard werken, maar hij daagde haar ook uit haar ambities hoog te stellen. Na haar hbo bedrijfseconomie in Venlo ging Ücgül in Eindhoven werken. In haar laatste studiejaar, toen iemand van EY (Ernst & Young) kwam pitchen, was haar interesse voor accountancy gewekt.

Leergierig

’Waarom accountancy? Ik ben nieuwsgierig, leergierig en wil me graag verder ontwikkelen. Ik krijg energie als ik mensen iets kan leren of kan helpen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat is het ‘Gülhan-stempel’ dat ik in mijn jeugd al had. Ik was in ons dorp ‘iemand die veel wist’, vrienden of familie kwamen om advies of namen hun administratie mee. Als ik kon helpen, gaf me dat zoveel energie. Dat heb ik nog steeds, nu vooral bij klanten en collega’s.’

RA op 30ste

Naast haar baan bij EY studeerde Ücgül tegelijkertijd aan de Nyenrode Business Universiteit. Haar doel was uiterlijk op haar dertigste registeraccountant te zijn. Ze miste dat doel op één dag. Na acht jaar bij EY werd ze benaderd door Wesselman Accountants. Twee jaar geleden trad ze toe tot de directie als directeur accountancy praktijk, nu is ze ook vennoot. ‘Nieuwsgierig als ik ben, bemoeide ik me al snel met de ondernemerskant van het kantoor. Ik dacht: daar kan ik ook een bijdrage aan leveren. Het gaat om je droom. Mijn advies is: dromen kun je heel lang doen, maar onderneem actie.’