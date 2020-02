AFM komt met verplichte marktmonitor en Wwft-vragenlijst

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen, kondigt de AFM aan. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heet daarom ‘MMAB en Wwft 2020’. Het invullen is verplicht.

Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars

De Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgt de toezichthouder naar eigen zeggen beter inzicht in de markt en de risico’s. ‘Hierdoor kunnen wij ons toezicht gerichter inzetten, en helpen we de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren’, licht de AFM toe.

Nieuwe heffingsmaatstaf

De vragenlijst bevat onder meer de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht 2020. Waar tot en met 2019 het aantal fte’s bepalend was voor het vaststellen van de bijdrage toezichtkosten, wordt de bijdrage toezichtkosten vanaf 2020 gebaseerd op de omzet uit vergunninghoudende activiteiten.

Eerste stap herziening vragenlijst

In het voorjaar van 2019 heeft de AFM alleen een informatieverzoek ‘Opgave maatstaf en Wwft 2019’ uitgestuurd en geen volledige Marktmonitor. De reden hiervoor was dat de AFM het afgelopen jaar is begonnen aan een herziening van de vragenlijst. Deze vragenlijst in 2020 is daarin de eerste stap. De toezichthouder blijft ook de komende jaren de Marktmonitor verder ontwikkelen.

Drie groepen

De totale groep van zo’n 7000 adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moet invullen, splitst de AFM op in drie groepen. Iedere groep wordt per brief geïnformeerd over per wanneer de vragenlijst voor hen openstaat. De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 2 maart de vragenlijst invullen. Groep twee vanaf 9 maart en groep drie vanaf 16 maart. Voor het invullen van de vragenlijst krijgen alle groepen vier weken de tijd.