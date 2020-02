Huizenprijzen in de meeste gemeenten opnieuw gestegen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2019 toegenomen tot 308 duizend euro.

In Bloemendaal werd met 832 duizend euro gemiddeld het meeste betaald voor een bestaande koopwoning. In Delfzijl het minst, daar werd gemiddeld 155 duizend euro betaald.In 326 gemeenten was de gemiddelde koopsom hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Het is de eerste keer sinds het begin van de meting in 1995 dat de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen boven de drie ton uitkomt. De gemiddelde verkooprijs was in de provincie Noord-Holland het hoogst. Hieronder valt Amsterdam met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 485 duizend euro. Acht van de tien gemeenten met de hoogste gemiddelde verkoopprijs liggen in de provincie Noord-Holland. Amsterdam valt net buiten de top tien van gemeenten met de hoogste huizenprijzen. Zes van de tien gemeenten met de laagste gemiddelde verkoopprijs liggen in de provincie Groningen.

Bloemendaal duurste gemeente, Delfzijl wederom de goedkoopste

De gemeente Bloemendaal kent met 832 duizend euro de hoogste gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning. Dit is tevens de enige gemeente met een gemiddelde verkoopprijs van boven de 800 duizend euro. In totaal zijn er 8 gemeenten waar in 2019 gemiddeld meer dan een half miljoen euro werd betaald voor een bestaande koopwoning. Het minst werd er betaald in Delfzijl, 155 duizend euro. Delfzijl is daarmee één van de 14 gemeenten waar minder dan 200 duizend euro werd betaald voor een bestaande koopwoning. Het verschil tussen de gemiddelde verkoopprijs in Bloemendaal en Delfzijl is genoeg om in Rozendaal een bestaande koopwoning te betalen, daar was de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning namelijk 677 duizend euro.

Afname verschil tussen duurste en goedkoopste gemeenten

Het verschil tussen de gemiddelde verkoopprijs in de duurste en goedkoopste gemeente is in 2019 afgenomen. In 2019 was het verschil 677 duizend euro, in 2018 was dit verschil nog 760 duizend euro. De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Bloemendaal was 5,4 keer zo hoog als in Delfzijl. Een jaar eerder was het verschil in verkoopprijs van een koopwoning in de duurste en goedkoopste gemeente nog een factor 6,3. Het kleinere verschil in 2019 is te verklaren door de hoge gemiddelde verkoopprijs in Blaricum in 2018, toen nog de duurste gemeente. De gemiddelde verkoopprijs lag daar in dat jaar boven de 900 duizend euro. In 2019 is de gemiddelde verkoopprijs in Blaricum afgenomen tot 776 duizend euro. Dit soort prijsschommelingen in de tijd hangen onder meer samen met het feit dat bij de gemiddelde verkoopprijzen geen correctie plaatsvindt voor de kwaliteit van de woningen. In 80 procent van de gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning tussen de 230 duizend en 399 duizend euro.

Bron: CBS