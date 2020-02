Fiscus royaal met strafontslag

De helft van alle strafontslagen bij de overheid vindt plaats bij de Belastingdienst. De kans na een fout de laan uit te vliegen is bij de fiscus meer dan twee keer zo hoog als bij andere overheidsdiensten.

‘Menselijke maat zoek’

Vakbonden vinden dat de Belastingdienst te hard is voor medewerkers die een fout maken. De helft van alle rijksambtenaren die wegens integriteitsschendingen in 2018 ontslagen werd, werkte bij de fiscus. Het ging dat jaar om 31 medewerkers die de zwaarste arbeidsrechtelijke sanctie kreeg opgelegd die de overheid kent. Strafontslag betekent onder meer dat het recht op een uitkering vervalt. ‘De menselijke maat is weg,’ zegt vakbondsbestuurder Mieke van Vliet van FNV Overheid in het Financieele Dagblad.

Klein foutje grote gevolgen

In 2019 ontsloeg de Belastingdienst 30 medewerkers wegens integriteitsschendingen. Hoewel er over 2019 nog geen cijfers zijn voor de hele rijksdienst, schrijft het Financieele Dagblad, is het zeer waarschijnlijk dat de fiscus opnieuw oververtegenwoordigd is. Het totaal aantal ontslagen als disciplinaire straf bij de rijksdienst daalt namelijk gestaag sinds 2014. Onlangs kwam naar buiten dat de fiscus een afdelingsdirecteur ontsloeg wiens partner een vergissing maakte in haar belastingaangifte. De bestuursrechter liet niets heel van dit strafontslag.

‘Niet onevenredig’

Financiën vindt niet dat er onevenredig veel strafontslagen bij de Belastingdienst vallen. Een derde van de ontslagen vloeit voort uit hogere eisen die de dienst aan de belastingaangifte van zijn medewerkers stelt, verklaart het ministerie het grote aandeel.

Toeslagenaffaire

Advocaat en belastingadviseur Frank Herreveld pleit vandaag in het FD voor strafvervolging bij de Belastingdienst in verband met de toeslagenaffaire. ‘Bij de toeslagenaffaire heeft de Belastingdienst zijn taken ernstig verzuimd en is er illegaal opgetreden. Dat dit strafrechtelijke gevolgen kan hebben wordt door minister van Financiën Wopke Hoekstra ontkend. Maar gezien de aanwijzingen dat er strafbare feiten zijn gepleegd door de Belastingdienst Toeslagen, waaronder knevelarij en witwassen, is strafrechtelijk onderzoek gewenst. Daarbij lijken de bewindslieden niet bij voorbaat vrijuit te gaan. De schuld ligt niet alleen bij de Belastingdienst, ook de politiek en de rechtspraak hebben boter op het hoofd.’

4,5 jaar cel

Uit diverse publicaties blijkt dat de Belastingdienst voor burgers ontlastende informatie in rechtszaken heeft achtergehouden, stelt Herreveld. Dit kwalificeert als het ambtsmisdrijf verduisteren van zaken die tot bewijs moeten dienen (Wetboek van Strafrecht, artikel 361, maximaal vier jaar en zes maanden gevangenis). Minister Hoekstra heeft verklaard dat hij geen indicaties heeft dat ‘bewust of op systematische wijze stukken of bezwaarschriften zijn vernietigd’. Het gaat echter niet alleen om het vernietigen van bewijsmateriaal, maar ook om het achterhouden daarvan, meent de advocaat.

Bron: FD