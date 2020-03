CBS: omzet accountantskantoren stijgt minder hard

Zakelijk dienstverleners hebben in het vierde kwartaal van 2019 bijna 4% meer omzet geboekt dan een jaar eerder, meldt het CBS. Accountants en administratiekantoren boekten een plus van 3,7%, minder dan in de voorgaande kwartalen.

De omzet in de zakelijke dienstverlening is over heel 2019 met 5,65% gestegen: minder hard dan in 2018, toen de omzet nog met 8,1% toenam. De IT-dienstverleners groeiden in het laatste kwartaal van vorig jaar het meest: met 6,3% (6,7% over heel 2019). Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren hebben over heel 2019 volgens het CBS de omzet met 5,0% zien toenemen, eveneens minder dan in 2018 (+6,0%). In het tweede en derde kwartaal lag de groei met respectievelijk 6,7% en 5,1% nog een stuk hoger.

Weinig groei uitzendbranche en architecten

Bij uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling is de krimp in de groei sterk: in het vierde kwartaal was de omzet 2,3% hoger dan een jaar eerder. Sinds het tweede kwartaal van 2018, toen de omzet met 12,2% toenam, is de omzettoename elk kwartaal kleiner geworden. Vorig jaar boekte de uitzendbranche 4,5% meer omzet dan een jaar eerder, maar in 2018 was de groei nog 11,5%. Ook bij de architecten neemt de groei af: 1,3% in het vierde kwartaal, tegen nog 10,4% in het derde kwartaal.

Wel meer vertrouwen

Ondanks de mindere groeicijfers is het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners gestegen in het eerste kwartaal: van 7,4 naar 9,7. ‘Toch ligt het vertrouwen lager dan in 2017, 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019.’ Personeelstekort wordt door 35% van de ondernemers nog altijd genoemd als belemmering voor de activiteiten. De laatste twee jaar is gebrek aan arbeidskrachten voor grofweg een op de drie zakelijke dienstverleners een belangrijke belemmering.

Bron: CBS