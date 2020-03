Dekkingsgraad ABP duikt onder de 90%

De pensioenfondsen komen verder in de gevarenzone. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, had eind februari – nog voor de beurscrash – al een dekkingsgraad van minder dan 90%. Nummer 2 Zorg & Welzijn zat nog net boven die grens.

Bij ABP was de stand eind vorige maand 88,7%, voordat de beurskoersen en de rente een duikvlucht maakten. Dat is al een daling van meer dan 5%. Het ambtenarenfonds heeft € 459 miljard in kas, € 11 miljard minder dan eind januari, terwijl de verplichtingen met € 19 miljard zijn toegenomen tot € 518 miljard. Het rendement bedroeg 2,2% negatief, terwijl de rekenrente nog eens met 0,2 procentpunt kromp naar 0,3%.

Andere grote fondsen zaten nog net boven de 90%: Zorg & Welzijn noteerde een daling van meer dan 5 procentpunten tot 90,4%, metaalsectorfonds PMT stond op 92,3%, ruim 4% lager dan in januari. Na de ontwikkelingen van de afgelopen twee weken zullen ook daar de dekkingsgraden onder de kritische grens zijn beland.

Besluit korting pas eind dit jaar

Een pensioenfonds dat minder dan 100% van de toekomstige verplichtingen in kas heeft, mag geen pensioen overdragen. Een eventuele verlaging van de aanspraken en uitkeringen wordt pas bekend aan het einde van het jaar: de dekkingsgraad op dat moment is leidend. Vorig jaar kregen de fondsen die onder de 100% zaten uitstel. Daarvoor moesten zij wel minimaal 90% dekking hebben.

Leidend voor het besluit al dan niet te korten is de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Die staat bij ABP op 94,4%; PMT meldt 96,5%.

Pensioenspecialisten Aon en Mercer lieten twee weken terug weten dat de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen gemiddeld op 95% respectievelijk 96% stond.